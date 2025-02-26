彭博社引述看到的一份內部備忘錄報道，隨著匯豐控股精簡管理層，該行賦予亞洲一些較小市場的主管更多職責。
報道稱，Peter Kim在擔任韓國行政總裁的同時，被任命為銀行業務主管，自3月1日起生效，Tim Evans將在越南業務擔任同樣的雙重職務。Omar Siddiq、Adam Chen和Giorgio Gamba將分別在馬來西亞、台灣和泰國擔任雙重職務。
匯豐的一位發言人證實了該備忘錄的內容。該發言人表示，「這些變化將創建一個簡單的組織結構，從而將更好地為我們的客戶提供一流的服務，並旨在加快我們戰略目標的執行」。
該備忘錄顯示，在中國、印度和新加坡等 「重點市場」，匯豐任命唐臻怡、Ajay Sharma和Gilbert Ng為銀行業務主管。
該備忘錄顯示，該行還將新任命一位銀行、國際市場業務主管，負責孟加拉國、印度尼西亞、模里西斯、菲律賓、斯里蘭卡、泰國和越南的業務。
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