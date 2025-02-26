在平衡創新與監管的前提下，香港近年大力支持虛擬資產及Web3行業發展。證監會近日推出「ASPIRe」路線圖，預算案亦指出將在年內就虛擬資產場外交易及託管服務的發牌制度進行諮詢，展示政府積極推動監管框架不斷完善及穩健發展。

此外，政府即將發表第二份發展虛擬資產政策宣言，探討如何結合傳統金融服務優勢與虛擬資產領域的技術創新。在政策支持和市場需求推動下，預計香港金融服務以至不同產業將進一步擁抱虛擬資產創新融合發展，催生更多應用場景。

推動代幣化債券發行恒常化為關鍵一步，隨著大眾認知度提高，建議可進一步推動證券型代幣發行等創新領域，開發更多元化金融產品，促進資本市場流動性，並擴闊融資渠道。

最近，虛擬資產盛事成功舉行展現了香港凝聚國際持份者的影響力。隨著更多國際機構、企業和人才匯聚，香港作為連接傳統金融與創新科技的橋樑，有望成為全球虛擬資產及Web3樞紐，進一步鞏固國際中心地位。

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