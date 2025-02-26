對於住宅或非住宅物業交易定額100元的從價印花稅，其適用範圍由300萬元，提升至400萬元或以下物業。Lorraine Tan認為有關措施或不太重要（quite immaterial），買家是因為對於樓價升勢缺乏信心而不買樓，即使措施推出亦不會造成太大影響；另對於考慮將部分商業用地改劃作住宅用途方面，Lorraine Tan稱，或會有助去除較低級的商業土地，但仍有較多高質商業地。

至於財案對股市影響方面，Lorraine Tan稱，看不見新份財案會刺激到市場，並形容其財案於股票市場的措施為「non-event」（大舉宣傳但仍未落實的）。Lorraine Tan提到，對有關提升香港金融國際中心地位的措施表示歡迎，鼓勵企業於香港設立辦公室，對於中、長期而言為正面。另她提到寬減最多1500元的薪俸稅和個人入息課稅以及利得稅，雖為「好過冇（better than no relief）」，但對低收入家庭難以刺激其於物質上的消費。

對於零售方面，Lorraine Tan表示，財政司司長陳茂波稱，繼續支持更多會議、展覽及獎勵旅遊來港舉行，預計可吸引額外約18.3萬人次訪客，帶來14億元消費。她指出，其14億元僅佔去年零售銷售總額的0.4%。

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