報道引述消息指，根據相關計劃，第一批被注資的國有銀行將包括中國農業銀行（1288）和交通銀行（3328），注入新資本至少4000億元，注資最早可能在6月底完成；每間銀行的注資額度等細節仍在敲定中，計劃未來仍可能會有變動。

中國財政部、金融監管總局、交行和農行未立即回覆彭博社尋求置評的請求。

這將是中國十多年來首次為大型商業銀行充實資本金；雖然六大國有銀行的核心一級資本充足率仍處於較高水平，但隨著中國出台了包括全面降低房貸利率並下調政策利率在內的各項刺激措施，銀行業也面臨了淨息差降至紀錄低點、利潤縮水和不良債務攀升等挑戰。

報道指，為銀行體系注入資本金將增強其為經濟發展提供更多融資的能力；去年10月中國財政部曾公開表示將發行特別國債，以向國有大型銀行注入資本金。

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