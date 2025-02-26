財爺在最新一份財政預算案中，會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資15億元，並優化申請安排。香港工業設計師協會會長張耀輝先生表示歡迎，現時政府最多資助個別項目總核准開支的50%，而企業仍須以現金形式承擔不少於該項目總核准開支的50%，對規模較小的設計工作室構成一定門檻。
他建議政府考慮推出「階梯式」資助，按企業發展階段給予不同比例支援，讓初創期的公司、品牌能更容易「走出去」。
隨着特區政府大力推動創意產業發展，香港工業設計業界具備優勢，期望基金優化後能更靈活配合業界需要，協助不同規模的企業擴展業務。
他指，政府每年均有恆常撥款支持本地企業發展。現時「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）及「市場推廣及工商機構支援基金」(EMF)已各自發揮不同功能，前者支援品牌發展，後者則聚焦市場營銷，相輔相成。
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