財爺在最新一份財政預算案中，會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD專項基金）及「市場推廣及工商機構支援基金」合共注資15億元，並優化申請安排。香港工業設計師協會會長張耀輝先生表示歡迎，現時政府最多資助個別項目總核准開支的50%，而企業仍須以現金形式承擔不少於該項目總核准開支的50%，對規模較小的設計工作室構成一定門檻。