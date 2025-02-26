香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，對於新份財政預算案歡迎當中有關資產管理行業的建議，其強化推動行業發展的主要增長動力。她續指，基金公會歡迎互聯互通機制的優化，並希望建議措施能盡快落實，特別是於港推出離岸國債期貨以及引入股票大宗交易，其對於國際投資者為「重中之重」，另盼互聯互通擴容增量，進一步優化擴展大灣區跨境理財通。