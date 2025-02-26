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財政預算案2025丨基金公會黃王慈明盼國債期貨及股票大宗交易盡快落實

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，對於新份財政預算案歡迎當中有關資產管理行業的建議，其強化推動行業發展的主要增長動力。她續指，基金公會歡迎互聯互通機制的優化，並希望建議措施能盡快落實，特別是於港推出離岸國債期貨以及引入股票大宗交易，其對於國際投資者為「重中之重」，另盼互聯互通擴容增量，進一步優化擴展大灣區跨境理財通。

黃王慈明提到，基金代幣化和虛擬資產仍處於起步階段，但有關領域有望帶來新的商業模式、豐富生態圈、擴大投資者基礎，以及改變行業與投資者互動方式，對未來基金行業的發展有深遠意義，而政府打算發佈第二份虛擬資產政策宣言，基金公會期待能參更多與相關討論。

新份財案提到港交所（0388）將於確保於年底前，技術上兼容結算周期交易日後兩個營業日（T+1）。黃王慈明續指，優化香港股票市場的措施，將確保香港與國際看齊，提高市場效率並降低交易成本。

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