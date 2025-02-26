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財政預算案2025丨致同陳錦榮建議政府提高私家車牌照費及隧道費

新份財案宣布凍結所有香港官員和公務員薪酬，並目標是於2027年4月1日前裁減1萬個公務員職位。致同（香港）會計師事務所稅務主管合伙人陳錦榮指出，政府赤字不斷攀升，並迫切需要立即採取戰略行動，本港需要更果斷的舉措，來增加收入及探索新的收入來源，致同香港建議提高所有私家車的牌照費和政府隧道的隧道費，同時亦盼港府可立即為擴闊稅基進行全面研究。

陳錦榮續指，致同香港希望促請政府立即開展全面的擴闊稅基研究，而銷售稅和資本增值稅或為長期稅制改革的可行選擇。他提到，雖然消費者信心低迷，但薪俸稅和利得稅的穩定收入顯示出香港經濟的強健實力，政府應優先推行可持續經濟發展政策，同時加強市民對未來經濟的信心，其做法將為政府創造更多的收入來源，並確保穩定的財政基礎。

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