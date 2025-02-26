措施將進一步提升香港作為全球領先國際金融中心的地位。港交所將繼續與香港證監會緊密合作，探索更多市場改革，同時將繼續深化與內地市場的互聯互通，加強香港與國際投資者和合作伙伴的聯繫，並積極擴闊產品生態圈的廣度和多樣性。港交所感謝特區政府一直以來的支持，也期待繼續與特區政府和所有持分者合作，推動香港市場的繁榮，造福所有市場參與者和社會。

港交所行政總裁陳翊庭說，將繼續與香港證監會和合作伙伴緊密合作，優化市場微結構和上市機制，擴大和豐富產品生態圈。放眼未來，升級港交所的基礎設施，進一步提升香港市場對內地和國際發行人、投資者的吸引力。

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