港交所（0388）主席唐家成說，歡迎香港財政司司長今天在最新一份年度財政預算案中提出的措施，涵蓋的範疇非常全面，特別是與香港資本市場相關的部分，涉及到證券及衍生產品市場、交易及風險管理、離岸人民幣業務中心、與內地和國際的互聯互通、大宗商品發展，以及財富管理等領域。
措施將進一步提升香港作為全球領先國際金融中心的地位。港交所將繼續與香港證監會緊密合作，探索更多市場改革，同時將繼續深化與內地市場的互聯互通，加強香港與國際投資者和合作伙伴的聯繫，並積極擴闊產品生態圈的廣度和多樣性。港交所感謝特區政府一直以來的支持，也期待繼續與特區政府和所有持分者合作，推動香港市場的繁榮，造福所有市場參與者和社會。
港交所行政總裁陳翊庭說，將繼續與香港證監會和合作伙伴緊密合作，優化市場微結構和上市機制，擴大和豐富產品生態圈。放眼未來，升級港交所的基礎設施，進一步提升香港市場對內地和國際發行人、投資者的吸引力。
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