財政司發表財政預算案，金融、地產、航運、碼頭股造好。內地傳將內銀注資，內銀上升，內房股亦上升，世茂集團（0813）曾升最多34.83%。有傳中金（3908）、中國銀河（6881）合併，齊升逾17%。石藥（1093）發盈警，逆市跌4.1%，是表現最差藍籌。內地電訊、油股亦跌。

業績股，百威亞太（1876）升10%；ASMPT（0522）跌16.6%，是跌幅最大的科指股。

恒指今早高開204點，高位升939點，低位升204點，高低波幅735點。上升股份比例為47.54%，下跌為24.32%，無升跌為28.12%。

恒指收市升753點或3.27%，報23787點，大市成交金額3701億元，較上日增加12.31%，是2月21日3935.98億元成交後最多；國指升293點或3.46%，報8792點。恒生科技指數收報5953點，升4.47%。

藍籌股成交金額1905.21億元，佔大市成交51.47%；科指成份股成交金額1404.4億元，佔大市成交37.94%；國指成份股成交金額1701.12億元，佔大市成交45.96%。

24隻雙櫃台股，總成交2.78億元人民幣，相當於約2.98億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.8%，至176.28億元，佔大市成交4.76%。牛熊證成交金額84.85億元，減少15.66%；窩輪成交金額91.42億元，增加8.1%。

藍籌68隻升，13隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升10.67%，收報11.2元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌4.17%，收報4.82元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報174.2元，升9.84%；跌幅最大的是ASMPT（0522）見52周低63元，收報64.05元，跌16.6%。

恒指續高於10天線(22919.04點)。科指續高於10天線(5637.35點)。

北水南下合計淨流入103.99億元，較上日減少52.8%，是2月20日後收市新低。北水連續第4日流入，累計流入602.03億元，對上一次連續4日淨流入是2月19日。北水本月累計流入1239.79億元，按月減少1.28%，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1734.99億元，較上日增8.15%，佔香港市場成交額由上日的24.33%減至23.43%。

午後消息股表現

中國據報擬向國有內銀注資 首批至少4000億元人民幣。

內銀股

建行（0939）收報6.72元，升1.51%。

農行（1288）創52周高，見4.74元，收報4.7元，升2.62%。

工行（1398）收報5.59元，升1.27%。

郵儲行（1658）收報5.01元，升2.04%。

交行（3328）收報6.65元，升2.15%。

招行（3968）收報45.75元，升3.86%。

中行（3988）創52周高，見4.45元，收報4.43元，升1.84%。

匯豐據報簡化管理 讓亞洲部分主管身兼兩職。匯控（0005）創52周高，見89.3元，收報88.75元，升1.89%。

中金（3908）據報勢將與中國銀河（6881）合併。收報16.22元，升19.09%。

中國銀河（6881）收報8.76元，升17.11%。

財政預算案出爐

金融股

港交所（0388）收報361.2元，升5.06%。

匯控（0005）創52周高，見89.3元，收報88.75元，升1.89%。

恒生銀行（0011）收報109.9元，升1.29%。

中銀香港（2388）收報27.55元，升1.29%。

友邦（1299）收報59.65元，升3.92%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報4.78元，升6.46%。

新鴻基地產（0016）收報74.6元，升2.61%。

長實集團（1113）收報33.9元，跌0.73%。

恒地（0012）收報21.2元，升2.17%。

信和置業（0083）收報7.98元，升0.76%。

華置（0127）收報1.15元，無升跌。

嘉華國際（0173）收報1.82元，升2.25%。

港口、航運股

東方海外（0316）收報105.7元，升1.63%。

招商局港口（0144）收報12.82元，升2.23%。

中遠海運港口（1199）收報4.47元，升1.13%。

長和（0001）收報39.85元，升1.14%。

今早及隔晚消息股表現

遠東發展（0035）向AMTD 出售英國酒店及市政廳物業。收報0.82元，升3.8%。

奈雪的茶（2150）：鄧彬辭任首席運營官、執董。收報1.77元，升33.08%。

ASMPT（0522）第四季少賺94% 末期息0.07元 特別息0.25元。見52周低63元，收報64.05元，跌16.6%。

速騰聚創（2498）折讓約8%配股籌9.8億。收報49.15元，跌2.48%。

百威亞太（1876）全年少賺14.7% 遜預期 末期息5.66美分 楊克離任CEO、主席。收報8.66元，升10.46%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福創建（0659）收報7.66元，升0.79%。

信和置業（0083）收報7.98元，升0.76%。

數碼通電訊（0315）收報4.28元，無升跌。

超大現代（0682）收報0.233元，升1.3%。

百本醫護（2293）收報0.67元，無升跌。

盈健醫療（1419）收報0.78元，升5.41%。

澳洲成峰高教（1752）收報0.057元，無升跌。

看通集團（1059）收報0.219元，跌3.1%。

閱文（0772）盈警料去年轉虧，商譽減值拖累最多蝕2.5億元人幣。收報28.1元，跌9.21%。

百度（9888）164億收購YY直播。收報88.85元，升3.31%。

傳遞娛樂（1326）中期虧損收窄至920萬元，不派息。收報0.035元，跌12.5%。

阿里巴巴（9988）據報今晚將開源旗下視頻生成模型萬相2.1模型。收報136.9元，升4.82%。

兆科眼科（6622）與浙江視方極合作推過敏性結膜炎滴眼液。收報1.82元，升5.2%。

光大水務（1857）：擬拓海外市場發展，面向東南亞中東。收報1.39元，無升跌。

新意網（1686）中期盈利增11%至4.84億元，不派中期息。創上市新高，見10.3元，收報9.64元，升8.31%。

世茂（0813）：高等法院已頒令撤回針對公司之清盤呈請。收報1.12元，升25.84%。

平保增持農行（1288）創52周高，見4.74元，收報4.7元，升2.62%。

平保增持郵儲行（1658）收報5.01元，升2.04%。

平保增持招行（3968）收報45.75元，升3.86%。

理想（2015）首款純電SUV提早亮相，CEO李想：避免與小米「撞期」。收報128.7元，升7.7%。

破頂股表現

破頂股包括，小米（1810）創上市新高，見56.8元，收報56.3元，升5.83%；中芯國際（0981）創上市新高，見59.3元，收報57.4元，升5.9%；趣致集團（0917）創上市新高，見88.55元，收報87.8元，升4.84%；德林國際（1126）創上市新高，見5.85元，收報5.71元，升2.15%；高偉電子（1415）創上市新高，見33.55元，收報31.75元，跌2.46%；瑞誠中國傳媒（1640）創上市新高，見4.29元，收報4.19元，升2.44%；津上機床中國（1651）創上市新高，見19.84元，收報19.3元，升7.22%；新意網集團（1686）創上市新高，見10.3元，收報9.64元，升8.31%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.38元，收報8.18元，升0.62%；小米集團－Ｗ（1810）創上市新高，見56.8元，收報56.3元，升5.83%；巨子生物（2367）創上市新高，見63.6元，收報62.65元，升4.85%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.84元，收報3.65元，無升跌；西銳（2507）創上市新高，見31.3元，收報28.5元，跌2.56%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.69元，收報0.65元，跌2.99%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.2元，收報11.16元，升9.41%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見229.8元，收報224.8元，升5.44%；九方智投控股（9636）創上市新高，見39.85元，收報38.9元，升9.58%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見10.26元，收報9.81元，升5.71%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見53.05元，收報52.5元，升5.63%；越疆科技（2432）創上市新高，見33.8元，收報33.25元，升5.72%；古茗（1364）創上市新高，見11.94元，收報11.68元，升6.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1158.7元，收報1149元，跌0.06%；中銀大灣氣候（3129）創上市新高，見10.52元，收報10.52元，升2.24%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1058.9元，收報1058.9元，升0.26%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088.6元，收報1088.4元，跌0%；小鵬（9868）創52周高，見83.1元，收報81.7元，升8.28%；吉利（0175）創52周高，見18.42元，收報17.9元，跌0.56%；中行（3988）創52周高，見4.45元，收報4.43元，升1.84%；匯控（0005）創52周高，見89.3元，收報88.75元，升1.89%；農行（1288）創52周高，見4.74元，收報4.7元，升2.62%；匯豐控股（0005）創52周高，見89.3元，收報88.75元，升1.89%；東亞銀行（0023）創52周高，見11.48元，收報11.38元，升0.53%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見56.8元，收報56.3元，升5.83%；中芯國際（0981）創上市新高，見59.3元，收報57.4元，升5.9%；小鵬（9868）創52周高，見83.1元，收報81.7元，升8.28%；吉利（0175）創52周高，見18.42元，收報17.9元，跌0.56%；中行（3988）創52周高，見4.45元，收報4.43元，升1.84%；匯控（0005）創52周高，見89.3元，收報88.75元，升1.89%；農行（1288）創52周高，見4.74元，收報4.7元，升2.62%；。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，ALCO HOLDINGS（0328）低見0.285元，收報0.305元，跌4.69%；信銘生命科技（0474）低見0.036元，收報0.041元，跌2.38%；中國衛生集團（0673）低見0.214元，收報0.217元，跌3.98%；帝王國際投資（0928）低見0.024元，收報0.033元，升22.22%；瑞安建業（0983）低見0.405元，收報0.41元，跌2.38%；中國水業集團（1129）低見0.219元，收報0.233元，無升跌；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.017元，收報0.019元，升5.56%；現恆建築（1500）低見0.057元，收報0.059元，跌3.28%；興紡控股（1968）低見0.08元，收報0.08元，跌4.76%；雲康集團（2325）低見4.56元，收報4.86元，無升跌。

37隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東酒店實業（0037）低見0.37元，收報0.435元，升4.82%；大快活集團（0052）低見5.68元，收報5.72元，跌0.52%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見1.82元，收報1.9元，跌5%；恒基發展（0097）低見0.096元，收報0.097元，無升跌；萬邦投資（0158）低見57.8元，收報57.8元，跌0.86%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，跌1.59%；財訊傳媒（0205）低見0.111元，收報0.128元，跌1.54%；順豪控股（0253）低見0.58元，收報0.6元，跌7.69%；亞證地產（0271）低見0.138元，收報0.142元，跌1.39%。

異動股

上升異動股，包括，聯華超市（0980）收報0.415元，升50.91%；中國資源交通（0269）創52周高，見0.02元，收報0.015元，升50%；中國東方集團（0581）創52周高，見1.54元，收報1.38元，升40.82%；懶豬科技（8379）創52周高，見0.238元，收報0.227元，升36.75%；泰林科建（6193）收報0.242元，升34.44%；創勝集團－Ｂ（6628）收報1.82元，升33.82%；中發展控股（0475）收報0.6元，升33.33%；奈雪的茶（2150）收報1.77元，升33.08%；星凱控股（1166）收報0.375元，升29.31%；禮建德集團（8455）創52周高，見0.06元，收報0.058元，升26.09%。

下跌異動股，包括，雅仕維（1993）收報0.72元，跌27.27%；中國唐商（0674）收報0.13元，跌22.16%；進業控股（8356）收報0.5元，跌21.88%；金輪天地控股（1232）收報0.065元，跌19.75%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.194元，跌19.5%；正乾金融控股（1152）收報0.109元，跌19.26%；中港石油（0632）收報0.385元，跌18.09%；ASMPT（0522）見52周低63元，收報64.05元，跌16.6%；中國城市基礎設施（2349）收報0.046元，跌16.36%。

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