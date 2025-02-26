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財政預算案2025丨畢馬威倡CIES買物業門檻降至3000萬元

新份財案提到優化新資本投資者入境計劃（CIES）。畢馬威中國稅務合夥人何家輝表示，建議將住宅物業的價格門檻，由現時的5000萬元降低至3000萬元，其建議旨在吸引更多新人才投資香港的房地產市場，相信有關門檻不會影響一般市民的住房需求，另政府同時亦可考慮縮短申請人獲得香港永久居民身份的時間。

由去年10月中起，CIES由原來僅容許非住宅房地產投資，改為容許投資住宅物業，但其物業成交價為5000萬元或以上，另有關物業計算入CIES計畫內的投資要求額度，其上限為1000萬元。

對於大宗商品交易方面，何家輝提出，建議政府提供一份明確的合資格活動清單，以及香港的經濟實質要求，例如專業人員的數量和本地支出，以減少企業的不確定性，另他歡迎政府以8.25%的優惠稅率，吸引大宗商品交易在香港進行。

何家輝續指，得知政府正在與17個司法管轄區進行稅務協定的談判，其對於支持香港納稅人於地區進行投資，以享受優惠稅收待遇，並避免雙重徵稅非常重要。畢馬威建議，政府亦應開始與東盟和中東國家，進行稅務協定的談判，此做法與其政策方向保持一致。

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