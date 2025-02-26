會計師行安永表示，政府預計24至25財年赤字情况與安永預料相若，建議可以在開源方面再加強力度，擴闊稅基並開拓多元化收入來源，明白港府於設立新稅種時，需要考慮的因素較多，但安永建議港府可以盡快開始前期預備工作，包括如探索開徵電子服務稅，確保非本地實體亦須為其在香港提供電子服務和內容中取得的收入所得繳納稅款。
安永認為，歡迎於「二元優惠計劃」的修改，安永稱公共資源須妥善分配，建議政府未來繼續重新檢視現有的稅務優惠及資助計劃，確保此類開支用於支持整體經濟的長遠發展，並以可持續的方式提供資助，確保資源「用得其所」。
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