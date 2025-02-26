會計師行安永表示，政府預計24至25財年赤字情况與安永預料相若，建議可以在開源方面再加強力度，擴闊稅基並開拓多元化收入來源，明白港府於設立新稅種時，需要考慮的因素較多，但安永建議港府可以盡快開始前期預備工作，包括如探索開徵電子服務稅，確保非本地實體亦須為其在香港提供電子服務和內容中取得的收入所得繳納稅款。