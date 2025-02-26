彭博社引述知情人士消息指，中國電動卡車製造商質子汽車正考慮在港進行首次公開募股（IPO），或集資逾2億美元（約15.5億港元）
知情人士指，質子汽車正與潛在顧問磋商，以為在港IPO做準備。惟相關考慮仍在進行，最終也可能不會進行IPO。質子汽車不予置評。
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