公司指，除出售「免稅」店業務及 Hyva集團所得的現金款項外，Goshawk就六架飛機的損失與保險公司完成若干理賠程序後已收取合共約1.452億美元，其中公司佔50%。鑑於這些良好的進展，公司決定派特別息。

期內，應佔經營溢利按年上升4%至22.253億元。集團的經營業務，即道路、保險、物流、建築及設施管理、建築及設施管理（不包括已出售的「免稅」店業務），應佔經營溢利按年錄得 8%增長。

財務狀況方面，12月底止，可動用流動資金總額用流動資金總額約299億元，其中包括現金及銀行結存約186億元及備用已承諾銀行信貸額及備用已承諾銀行信貸額約113億元。按債務淨額除總權益計算的淨負債比率，由6月底止的35%升至39%。

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