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信置中期少賺三成 中期息0.15元

信置（0083）公布，計及非現金項目的投資物業重估虧損4.07億元，截至2024年底的中期純利為18.2億元，按年跌三成，每股盈利為0.21元；在撇除投資物業公平值變動的影響後，中期基礎溢利為22.41億元，按年跌兩成四，每股基礎盈利0.26元。每股派中期息0.15元，按年持平。

信和置業主席黃志祥指，展望2025年，集團將在不斷變化的宏觀經濟環境中保持警惕和應對能力。管理層強調穩健基礎、深入了解客戶需求、堅持可持續發展及追求卓越至關重要。公司將繼續提高生產力和效率，同時審慎管理財務。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對挑戰和把握機遇。

集團中期收入38.54億元，按年跌兩成；當中中期物業銷售總收入為24.48億元，按年跌6成；展望未來，信置表示有多個新項目可供推售，包括位於中環的 ONE CENTRAL PLACE、油塘通風樓物業發展項目、元朗的柏瓏 III 及將軍澳的日出康城第十三期物業發展項目，這些項目已取得預售樓花同意書。

集團預期土瓜灣 榮光街╱崇安街發展項目將於2025年獲發預售樓花同意書。中期年度後，位於黃竹坑的海盈山部分單位於2025年1月推出發售。

中期總租金收益為17.48億元，按年下降1.6%。集團指，主要是由於零售業面臨新挑戰。中期淨租金收益為13.77億元，按年下降百6.3%，淨租金收益的跌幅大於總租金收益的水平，主要是由於特區政府先前提供的政府收費豁免/寬減終止，以及支付新物業的首張地稅及差餉繳款通知書所致。

集團投資物業組合整體出租率為89%，較去年同期下降1.3個百分點。

中期酒店收入為7.94億元，經營溢利為2.61億元。

土儲方面，截至去年底，集團在中國內地、香港，新加坡及澳洲悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1940萬平方呎，土地儲備足以應付集團未來數年的發展需要。集團將繼續以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

截至去年底，集團在中國內地擁有土地儲備應佔樓面面積約350萬平方呎，當中約二百萬平方呎為發展中項目，其餘主要為投資物業。

信置繼續維持淨現金狀態，截至2024年底集團擁有現金及銀行存款476.79億元，扣除借貸總額17.99億元，擁淨現金458.8億元。

尖置續派中期息0.15元

此外，尖沙咀置業（0247）公布，截至2024年底的中期，計及非現金項目的投資物業重估虧損2.32億元，中期純利為10.43億元，按年跌近29%；中期每股盈利為0.49元；在撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為12.83億元，按年跌22.4%，每股基礎盈利為0.6元；每股中期息派0.15元，按年持平。

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