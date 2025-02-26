中期年度營業額為6130萬元，中期城市花園酒店、香港港麗酒店及皇家太平洋酒店之營業額分別為4980萬元、2.838億元及1.407億元，入住率分別為100%、74.7%及84.9%。

集團擁有現金及銀行存款13.916億元，無未償還負債，錄得淨現金。

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