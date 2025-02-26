根據Jobsdb by SEEK《2025招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，企業運用人工智能的情況雖然有輕微進展，但過去12個月僅有近兩成企業引入人工智能技術，反映人工智能在普遍企業的使用率仍有提升空間。

同時，李政勳表示歡迎最新一份《財政預算案》持續優化各項人才引進計劃的政策。據Jobsdb by SEEK最新公佈的《2025招聘、薪酬及福利調查報告》顯示，有近7成企業面對招聘困難，其中主要因素為「難以聘用相符技能的人才」，期望最新的人才政策，能回應未來五年各個行業人力需求，補充勞動人口需求，同時促進國際人才交流。

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