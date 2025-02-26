俊和物業發展指，穩定樓市是提振經濟的重要一環，去年政府適時調整物業市場需求管理措施，市場流動性有所改善，這正是回應市場訴求。然而，面對全球不明朗因素持續，大眾置業信心未盡回復，一手市場存在不少庫存壓力，更窒礙發展商投地意欲。

何俊威表示，進一步放寬「新投資移民」資產限制中，建議就「新資本投資者入境計劃」作出調整，容許將房地產投資金額上限由目前的1,000萬港元改為全數納入投資範圍內 ，並取消5,000萬港元的單一住宅物業成交限制 ，以增加投資吸引力，刺激樓市需求。暫緩新落成樓宇差餉及地租則因目前市場供應充裕，承接力待回復，此舉將有助減輕發展商的資金壓力及風險。

另外，建議將目前整體物業發展項目當中的地價成本融資比率上限由五成上調至六成，有助發展商更靈活地進行資金運用；建議深入研究以強積金供款作置業首期的可行性，減輕市民入市置業負擔。現時海外不乏類似做法，例如新加坡容許市民以公積金購買物業或醫療保障等，政府可參考及探討相關做法，回應市民期望，解決住屋需求等。

何俊威相信，建議有助促進本港樓市的健康發展，並為業界提供更大的靈活性和支持，期待政府能夠審慎考慮，與業界共同推動香港經濟發展。