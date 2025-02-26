數碼通（0315）公布截至去年底止6個月業績，總收入按年增加3%至34.92億元，其中服務收入與按年相若，為23.03億元。撇除單次項目，純利按年增長4%至2.56億元。派中期股息14.5仙，按年相同。
期內，客戶人數增長8.5%至287萬名，5G服務客戶滲透率為40%。受數碼通的國際漫遊產品使用量上升帶動，漫遊收入錄得6%增長。集團稱，市場競爭仍然十分激烈，令價格和ARPU（每使用者平均收入）受壓，但憑流動網絡和覆蓋，並採取優先保留高端客戶和提供優質服務的策略，成功保持盈利能力。
集團提及，5G服務的ARPU則為4G服務的兩倍，而5G家居寬頻服務是公司的主要增長動力之一，在過去三年持續錄得增長。期內5G家居寬頻服務的收入增長18%，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）按年增長20%。另外，數碼通的企業應用方案業務期內利潤貢獻按年增長13%。
展望前景，數碼通表示，DeepSeek的崛起已開啟人工智能應用的新階段。在集團的5G網絡支援下，預計未來數月將會湧現許多嶄新的人工智能應用，令網絡質素和保護客戶免受網路攻擊變得更為重要。此外，公司已積極投資建設5G網絡，並將持續投資以維持及提升網絡。
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