香港綠色建築議會表示，歡迎政府財政預算案相關措施，並樂見政府致力於鞏固香港可持續及轉型金融中心的領先地位、推動綠色城市發展及聚焦綠色發展與創新科技領域，開拓綠色產業的國際機遇。
綠色建築議會指，該會正與香港綠色金融協會合作編制一份綠色金融分類目錄的建造業界指南，以協助業界應用香港分類標準。該會將於今年推出節能改造與科技資料庫，加入更多綠色科技和成功案例，讓業界掌握相關技術及制訂節能改造的策略，促進創新科技應用，從而提升建築物能源效益。
此外，該會將於今年年中推出綠建環評既有建築3.0版本，當中加入智能設施管理，配合政府推動智慧物業管理的倡議。
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