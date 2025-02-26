百本醫護（2293）公布截至去年12月止中期業績，盈利跌40.9%至1010萬元，中期息2.5仙，期內收益跌20.5%至3950萬元，主要由於關閉新型冠狀病毒（COVID-19）檢測中心及對醫護服務的需求減少所致，而除稅前溢利則跌38.6%至1290萬元。
期內集團以代價約2290萬元出售上市證券，及以代價約1580萬元購入上市證券、以代價約1200萬元購入5030金衡錢非實物黃金，集團解釋，鑑於當前全球經濟前景及黃金價格表現的前景，購入事項能為集團提供投資上市證券及非實物黃金的良好機會。
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