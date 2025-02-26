標普指出，阿里巴巴計劃在未來三年內至少投資3800億元（人民幣，下同）於雲計算和AI基礎設施，將在未來兩至3年對現金流造成負面影響。不過，這些投資對超越Deepseek所引發的國內 AI 競爭及趕上全球大型科技公司有所需要。同時，吸引更多雲業務客戶並實現最佳規模將需要時間。

該行預計，阿里巴巴2025財年的資本支出為930億元，2026財年為1220億元，較之前預測的每年670億至700億元有所增加。這可能會使阿里巴巴的調整後自由運營現金流在2025至2026財年下降至660億至860億元，而2024財年的調整後自由運營現金流為1590億元。

標普稱，並未大幅下調對可自由支配現金流的預測，因為阿里巴巴可能會根據更高的投資需求和股價上漲減少股票回購，而近期第三季的結果顯示出這一點。儘管阿里巴巴需要進行投資並回報股東，該行預計經標準普爾全球評級調整後的淨現金，將超過2000億元，包括長期國債投資。

此外，阿里巴巴2025財年第三季的業績略微超出的標普預期。增長的驅動因素是公司核心電商業務的在線商品交易總值和交易費率的增長。來自淘寶天貓集團的營收按年增長約5%，超過預期的1%。

這些積極趨勢可能會在今年持續，支持來自集團專注於提升用戶體驗和優化商家效率。標普預計，阿里巴巴2026財年的營收將增長7%，並保持20%的EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）利潤率。

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