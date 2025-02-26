鄭志明稱，周創建在物色數據中心相關發展只是剛開始，因此不受地域限制，並且會因應熱錢追入，他們會更重視項目的性價比及回報率。他們過往參與基建項目無疑以棕地工程佔多，但是長遠不排除在數據中心領域，參與綠地項目，目前他們會逐步而行。對於此前有報道指集團擬出售公路項目，他則不予評論，但是他稱，內地公路行業呈鮑和狀態，不易物色好項目，反而他們會著重有否機會增持現有公路項目股權或擴建如京珠高速公路廣珠段及廣肇高速公跌等機會，藉此延長收費權及回報。

何智恒指，集團在過往五年已經出售300億元業務，文亦購入了350億元業務，出售非核心資產是按階段性進行，目前不覺得有急切性出售更多非核心業務。至於集團在啟德體育園公司持股25%股權，由於項目將於周六開業，目前沒有出售該項目的想法。

至於建築業務方面，何智恒稱，集團因應私人項目減少，因此過去一段時間已經積極爭取政府及機構性工程項目，佔比由前年的48%，提高至目前佔比53%。在傳出同業保華及協盛建築出現困難，他稱，集團已經從這些同業接手5至6個項目，並謂是否承接同行項目，需要視乎有否盈利而定。但是他強調，集團無意參與做「白武士」。至於私人發展市場疲弱，集團執行董事兼集團首席營運及財務總監林戰明言，政府在昨日公布財政預算案同時，宜再大刀濶斧，以創新政策剌激私人投資及住宅需求，重振買地市場，減低財赤。

至於最近同系公司新世界發展（0017）推出新盤北角皇都，對於有否入市捧場，鄭志明明言：「沒有」，被問到原因時他回應說：「無錢」。他又在記者會開始前，表示自己有少許病，請求記者不要問得太刁鑽。另何智恒亦加盟新世界董事會提供協助，會否因此「多出一份糧」補償辛勞工作，他在會上以私人事宜為由不予回應。