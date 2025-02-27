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道指跌188點 金龍指數創兩個月最大升幅 美債息降至逾兩個月低

美債息下降至逾兩個月低，美3個月10年期債息差倒掛擴闊，美2年期10年期債息差收窄。金龍指數創兩個月最大升幅。美股個別發展。特朗普表示對加拿大和墨西哥的關稅將從4月2日生效，對歐盟的汽車和其他產品徵收25%關稅，不過諸多細節仍待釐清。特朗普拒絕評論美國是否會阻止台灣被大陸武力統一，他表示自己與習近平關係極好且歡迎中國投資。

個股方面，英偉達對新產品Blackwell看法樂觀，最新財報穩健但不夠亮眼。通用汽車擬回購60億美元股票並上調派息，加大力度回饋投資者。蘋果公司與印尼達成協議，iPhone在當地的銷售禁令將被解除。

道瓊斯工業平均指數收跌188點，跌幅0.44%，報43433點。標普500指數收漲0點，升幅0.02%，報5956點。納斯達克綜合指數收漲48點，或0.26%，報19075點。

Amgen跌2.93%，報306.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累56點，而Sherwin-Williams升1.86%，報359.59元，貢獻道指40點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報240.36元，跌2.7%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報172.73元，跌1.53%，亞馬遜(美：AMZN)收市報214.35元，升0.72%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報673.7元，升2.46%，英偉達(美：NVDA)收市報131.28元，升3.67%，微軟(美：MSFT)收市報399.73元，升0.45%，Tesla (美：TSLA)收市報290.8元，跌3.96%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.99%，報559點。德國DAX指數收漲1.72%，報22794點；法國CAC 40指數漲1.16%，報8143點；英國富時100指數收漲0.73%，報8731點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.66%，報7886點。

美國2年期債息曾跌最多0.75%，低見4.0634厘，是2024年11月1日4.0628厘後最低。收市報4.0716厘，是2024年10月22日後收市新低，當日報4.0324厘。連跌4日，累計跌0.1984厘，對上一次連跌4日是1月28日。

美國10年期債息曾跌最多1.2%，低見4.2429厘，是2024年12月11日4.1992厘後最低。收市報4.2562厘，是2024年12月10日後收市新低，當日報4.2263厘。連跌6日，累計跌0.2941厘，對上一次連跌6日是2024年9月10日。

美2年期10年期債息差曾跌收窄至16.231基點，是2月7日15.889基點後最窄。收市報18.255基點，是2024年12月18日後收市最窄，當日報15.314基點。連跌5日，累計7.827基點，對上一次連跌5日是2月7日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴至6.116基點，是2024年12月12日12.299基點後最闊。收市報5.3基點，是2024年12月11日後收市最闊，當日報9.77基點。連跌6日，累計跌27.708點，對上一次連跌6日是2024年8月1日。

金龍指數曾升最多4.97%，是2024年12月9日後最大升幅，當日升幅為10.63%。高見7986.5點，是2月21日8187.47點後最高。收市報7886.45點，是2月21日後收市新高，當日報7982.26點。連升2日，累計升322.21點，對上一次連升2日是2月21日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月11日。

道指曾跌最多0.69%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.87%。低見43318.93點，是2月25日43282.98點後最低。收市報43433.12點，是2月21日後收市新低，當日報43428.02點。第1日陰燭。

標指曾升最多0.92%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見6009.82點，是2月24日6043.65點後最高。收市報5956.06點，是2月24日後收市新高，當日報5983.25點。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2024年11月15日。

納指曾升最多1.36%，是2月13日後最大升幅，當日升幅為1.54%。高見19286.02點，是2月24日19644.23點後最高。收市報19075.26點，是2月24日後收市新高，當日報19286.93點。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是2024年11月15日。

 

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