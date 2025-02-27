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港股ADR升5點 夜期低水163點 港交所、銀娛、新地等業績

美股個別發展，港股ADR升5點或0.02%，報23792點，即月恒指夜期跌122點，報23625點，夜期低水163點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.51%，折合報496.99元；阿里巴巴（9988）升3.78%，折合報135.13元；美團（3690）升8.21%，折合報172.59元；匯控（0005）升0.81%，折合報90.53元；建行（0939）升1.05%，折合報6.69元。

道期現跌0.165%；標期現跌0.06%；納期現跌0.23%。日本東證指數現升0.11%；韓國KOSPI指數現跌0.61%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.56%。

VIX指數隔晚跌1.69%或0.33點，報19.1點。

紐油現升0.21%或0.14美元，報68.77美元；布油現跌0.67%或0.48美元，報72.53美元；金價現升0.02%或0.63美元，報2917.02美元；LME 銅期貨隔晚升0.62%或58.5美元，報9460美元。比特幣現跌0.49%或420.05美元，報84050.14美元；美國10年期債息現升0.17%或0.0076厘，報4.2638厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，銀河娛樂（0027）、港交所（0388）、新鴻基地產（0016）

新世界百貨中國（0825）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）、玖龍紙業（2689）等。

中國銀河（6881）：控股股東確認，不存在與中金（3908）合併。中金：大股東確認，不存在與銀河合併計劃。

周大福創建（0659）中期多賺14%，派息0.3元，特別息0.3元。周創：擬物色發展數據中心，無意售體育園權益，不會做建築業「白武士」。

標普：阿里巴巴（9988）將維持較可觀淨現金儲備。

百本醫護（2293）半年盈利跌41%，中期息2.5仙。

數碼通（0315）中期賺2.56億元，中期息維持14.5仙。

信和酒店（1221）半年多賺50%，中期息維持0.015元。

Capital Group增持財險（2328）至5%以上。

信置（0083）中期少賺三成，中期息0.15元。

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