恒指今早低開4點或0.02%，報23783點，大市成交金額48億元；國指今早高開3點或0.04%，報8795點。恒生科技指數開市報5963點，升0.17%。上升股份比例為10.89%，下跌為6.03%，無升跌為83.06%。