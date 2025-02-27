恒指今早低開4點或0.02%，報23783點，大市成交金額48億元；國指今早高開3點或0.04%，報8795點。恒生科技指數開市報5963點，升0.17%。上升股份比例為10.89%，下跌為6.03%，無升跌為83.06%。
藍籌18隻升，54隻下跌，11隻無升跌。比亞迪（1211）升4.87%，報408.8元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.9%，報462.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）創52周高，見88元，開市報88元，升7.71%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報462.4元，跌2.9%。
恒指續高於10天線(23115.98點)。科指續高於10天線(5710.21點)。
破頂股包括，古茗（1364）創上市新高，見11.98元，開市報11.98元，升2.57%；晶苑國際（2232）創52周高，見5.25元，開市報5.25元，無升跌；酷派集團（2369）創52周高，見0.079元，開市報0.079元，升31.67%；渣打集團（2888）創52周高，見122元，開市報122元，升1.75%；阜博集團（3738）創52周高，見4.51元，開市報4.51元，升2.5%；小鵬汽車－Ｗ（9868）創52周高，見88元，開市報88元，升7.71%。
破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見408.8元，開市報408.8元，升4.87%；小鵬（9868）創52周高，見88元，開市報88元，升7.71%。
創52周低，彩星玩具（0869）低見0.57元，開市報0.57元，跌1.72%。
異動股
上升異動股，包括，酷派集團（2369）創52周高，見0.079元，開市報0.079元，升31.67%；億華通（2402）開市報24.3元，升14.89%；雲智匯科技（1037）開市報0.33元，升13.79%；優博控股（8529）開市報0.185元，升13.5%；龍輝國際控股（1007）開市報0.099元，升12.5%；比特元宇宙（8645）開市報0.62元，升10.71%；基石控股（1592）開市報0.045元，升9.76%；從玉智農（0875）開市報0.8元，升9.59%；百心安－Ｂ（2185）開市報2.08元，升9.47%；匯成國際控股（1146）開市報0.088元，升8.64%；交銀國際（3329）開市報0.34元，升7.94%。
下跌異動股，包括，港亞控股（1723）開市報4.5元，跌7.79%；中金（3908）開市報15.08元，跌7.03%；江南布衣（3306）開市報16.7元，跌5.86%；中國銀河（6881）開市報8.25元，跌5.82%；奈雪的茶（2150）開市報1.68元，跌5.08%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報29.8元，跌4.49%；中國東方集團（0581）開市報1.32元，跌4.35%；匯量科技（1860）開市報8.85元，跌3.59%；匯森股份（2127）開市報0.027元，跌3.57%。
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