moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開4點 科指升0.17% 比亞迪升4% 小鵬升7% 攜程跌2%

恒指今早低開4點或0.02%，報23783點，大市成交金額48億元；國指今早高開3點或0.04%，報8795點。恒生科技指數開市報5963點，升0.17%。上升股份比例為10.89%，下跌為6.03%，無升跌為83.06%。

藍籌18隻升，54隻下跌，11隻無升跌。比亞迪（1211）升4.87%，報408.8元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌2.9%，報462.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，13隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）創52周高，見88元，開市報88元，升7.71%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報462.4元，跌2.9%。

恒指續高於10天線(23115.98點)。科指續高於10天線(5710.21點)。

破頂股表現

破頂股包括，古茗（1364）創上市新高，見11.98元，開市報11.98元，升2.57%；晶苑國際（2232）創52周高，見5.25元，開市報5.25元，無升跌；酷派集團（2369）創52周高，見0.079元，開市報0.079元，升31.67%；渣打集團（2888）創52周高，見122元，開市報122元，升1.75%；阜博集團（3738）創52周高，見4.51元，開市報4.51元，升2.5%；小鵬汽車－Ｗ（9868）創52周高，見88元，開市報88元，升7.71%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見408.8元，開市報408.8元，升4.87%；小鵬（9868）創52周高，見88元，開市報88元，升7.71%。

破底股方面

創52周低，彩星玩具（0869）低見0.57元，開市報0.57元，跌1.72%。

異動股

上升異動股，包括，酷派集團（2369）創52周高，見0.079元，開市報0.079元，升31.67%；億華通（2402）開市報24.3元，升14.89%；雲智匯科技（1037）開市報0.33元，升13.79%；優博控股（8529）開市報0.185元，升13.5%；龍輝國際控股（1007）開市報0.099元，升12.5%；比特元宇宙（8645）開市報0.62元，升10.71%；基石控股（1592）開市報0.045元，升9.76%；從玉智農（0875）開市報0.8元，升9.59%；百心安－Ｂ（2185）開市報2.08元，升9.47%；匯成國際控股（1146）開市報0.088元，升8.64%；交銀國際（3329）開市報0.34元，升7.94%。

下跌異動股，包括，港亞控股（1723）開市報4.5元，跌7.79%；中金（3908）開市報15.08元，跌7.03%；江南布衣（3306）開市報16.7元，跌5.86%；中國銀河（6881）開市報8.25元，跌5.82%；奈雪的茶（2150）開市報1.68元，跌5.08%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報29.8元，跌4.49%；中國東方集團（0581）開市報1.32元，跌4.35%；匯量科技（1860）開市報8.85元，跌3.59%；匯森股份（2127）開市報0.027元，跌3.57%。

其他報道

Google雲部門據報裁員

港股ADR升5點 夜期低水163點 港交所、銀娛、新地等業績

道指跌188點 金龍指數創兩個月最大升幅 美債息降至逾兩個月低

北水增持商湯 減持國美零售