銷量方面，去年第四季K&S鐵精礦銷量62.73萬噸，按季升5.1%，2024年全年銷量234.26萬噸，按年跌7.4%。

鐵貨指，其營運礦場位於俄羅斯遠東地區，大部分供應商及客戶均位於中國及俄羅斯，公司繼續檢視及考慮英國、歐盟及美國制裁的影響。至今及按其目前評估及現有所得資料，該等制裁對集團或其業務並無重大直接影響。雖然目前集團在俄羅斯及其他地區的營運及業務如常進行，但隨著地緣政治局勢的持續發展，集團面臨K&S的營運、採礦隊伍的採購、銀行間資金變動及Sutara礦場的開發因供應鏈中斷而受到影響的風險。公司將繼續密切監察該等制裁發展。

該公司同時發盈警，預期2024年全年將錄得虧損介乎約2000萬至3000萬美元，而2023年則賺700萬美元。

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