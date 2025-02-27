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港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 貨幣基礎1個月低

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌1.56點子至3.98155%，是2月25日後最低，當日報3.93827%。對上一次由升轉跌是2月25日，當日拆息報3.93827%。

港元現報7.7749元貶值8點子，曾貶值最多17點子，報7.7758元，亦曾升值最多18點子，報7.7723元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌23.13點子至3.38179%，是2月25日後最低；1星期HIBOR升0.27點子至4.0153%，是2月24日後最高；2星期HIBOR跌5.12點子至3.98083%，是2月25日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.91點子至4.0128%，是2月25日後最低；6個月期HIBOR升1.4點子至4.06494%，是1月13日後最高；12個月期HIBOR升0.55點子至4.11816%，是1月9日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額減8億元，至總數19699.49億元，是1月16日後最低。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日減7.2億元，至總數6056.55億元，是1月9日後最低。政府發行的流通紙幣及硬幣不變，與上日相同。收市總結餘為446.74億元，較再上一日減0.88億元，總結餘是2月21日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.08億元，至總數13063.2億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日增20.43億元，至總數12071.24億元，是2月24日後最高。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第6日有變動，減0.88億元。

美匯美息

美元指數現報106.621升值0.205點或0.19%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32384%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3853%，連續2日擴闊，利差是2025年2月17日後最闊，當日差距為-0.4364%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年2月11日，當日利差報-0.5705%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向上。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.8點子至1.867%，是2月25日後最低；1星期Shibor升10.9點子至2.24%，是2023年4月28日後最高；2星期Shibor升10.5點子至2.359%，是2月21日後最高；1個月期Shibor升3.5點子至1.847%，是2024年7月26日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升3.6點子至1.915%，是2024年11月1日後最高；6個月期Shibor升3.6點子至1.915%，是2024年11月1日後最高；1年期Shibor升3.3點子至1.92%，是2024年11月8日後最高。

 

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