其中，與香港快運合作，將於3月3日率先推出匯豐 160 周年快閃機票優惠，持卡人可以低至半價優惠預訂各日韓等香港人至愛航線。（詳情於 3 月 3 日公布）。匯豐卓越理財信用卡持卡人預訂國泰航空機票滿指定金額享港元 800 元折扣優惠及可賺取額外 800「亞洲萬里

通」里數。

旅行社方面，配合2025年大阪世博會，與東瀛遊獨家合作，持卡人享「世博門票+行程」獨家折扣。與多間網上旅行社合作，包括:Trip.com、Klook、Agoda、Booking.com、Expedia及Hotel.com等，持卡人於以上旅行社平台預訂酒店全年都可享低至85折優惠。

郵輪航線方面，與皇家加勒比國際遊輪、名人郵輪等全球25家郵輪公司合作，為持卡人提供高端郵輪假期選擇、船票折扣、船上消費額外回贈及限定體驗等。由即日至3月31日，持卡人尊享2025-2026年名人郵輪各地航線船費95折獨家優惠及船上消費額。由4月１日起，Jetour亦為滙豐信用卡持卡人精選逾20大最紅郵輪品牌，其中包括今年最炙手可熱的「迪士尼探險號Disney Adventure」，推出郵輪船費優惠。

匯豐指，根據日本政府觀光局公布資料，香港人前往日本的次數位居全球第五，此數據同樣展示在匯豐信用卡的消費數據，持卡人於日本的消費總額按年持續上升，日本仍然為持卡人最常到訪的國家之一。而持卡人在中國內地的消費同樣強勁，港人北上消費的趨勢持續上升，持卡人於內地的消費總額按年亦錄得大幅增長。

有見及此，匯豐信用卡今年特別引入多項海外餐飲優惠，包括深圳餐飲優惠，客戶可於100多間深圳餐廳享低８折優惠；同時與日本餐廳訂座平台Tablecheck 合作，透過TableCheck預訂東京指定餐廳之特別套餐可享9折優惠。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，「匯豐了解香港人熱愛旅遊，因此多年來積極推出多元化的信用卡旅遊優惠及創新計劃。今年匯豐將再下一城，搜羅全港最多、最廣泛的旅遊優惠，讓持卡人享受更豐富的旅遊產品服務。此外，我們亦一直與各大旅遊服務供應商合作，為新興的旅遊產品如汽車租賃和各地景點門票提供折扣，配合不同客戶群的需要」。

同時，由4月1日起，Travel Guru 會員亦能享受更優質的獨家旅遊禮遇，除了可繼續享有高達額外6%「獎賞錢」回贈外，一系列獨家旅遊優惠亦會「加碼」，包括預訂皇家加勒比遊輪香港母港航次，可獲額外50美元船上消費額；於Trip.com預訂指定門票/體驗產品（包括但不限於香港摩天輪、澳門teamLab 超自然空間、新加坡濱海灣花園、台北故宮博物院、巴黎迪士尼樂園的部分門票/體驗產品）享有94折的優惠；於Klook預訂指定旅遊產品享高達9折優惠等。

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