去年主要業務收入升9.1%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加，以及LME收費增加，但保證金的投資收益淨額減少已抵消部分升幅。公司資金的投資收益淨額為 17.48億元，按年升18%，主要源於集團非上市股本投資的估值虧損減少。

期內營運支出增6%，源於僱員費用及資訊技術費用增加，但2022年鎳市場事件有關的專業費用減少及收回了其中一部分相關法律費用已抵消部分增幅。

去年全年EBITDA為162.81億元，按年增長10%，EBITDA利潤率為74%，較2023年升1個百分點。

港交所今早續前曾升最多1.77%，中午收報361.4元，升0.06%。

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