英偉達績後下跌，拖累晶片、科技股表現，ATMXJ全跌，小米（1810）創上市新高後倒跌7%收市，跌幅曾逾8%，1個月最多。內需消費股、本地銀行、金融股上升。

恒指今早低開4點，高位升288點，低位跌267點，高低波幅556點。上升股份比例為22.73%，下跌為35.21%，無升跌為42.04%。

恒指半日跌252點或1.06%，報23535點，大市成交金額2349億元，較昨日同期增29%；國指跌133點或1.52%，報8658點。恒生科技指數收報5805點，跌2.5%。

藍籌股成交金額1189.54億元，佔大市成交50.64%；科指成份股成交金額920.64億元，佔大市成交39.19%；國指成份股成交金額1093.92億元，佔大市成交46.56%。

24隻雙櫃台股，總成交1.23億元人民幣，相當於約1.32億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少24.38%，至133.3億元，佔大市成交5.67%。牛熊證成交金額62.74億元，減少26.05%；窩輪成交金額70.56億元，減少22.82%。

藍籌36隻升，43隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升6.38%，收報17.02元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌7.73%，收報51.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報37.45元，升7.77%；跌幅最大的是小米（1810）創上市新高，見58.7元，收報51.95元，跌7.73%。

恒指續高於10天線(23091.19點)。科指續高於10天線(5694.34點)。

北水南下合計淨流入54.06億元，較昨日午市減少30.9%，連續第5日流入，累計流入656.09億元，對上一次連續5日淨流入是2024年12月23日。北水本月累計流入1293.85億元，按月增加3.02%，連續第2個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1190.52億元，較上日減31.38%，佔香港市場成交額由上日的23.43%增至25.33%。

酷派（2369）復牌後最多曾瀉43%。創52周高，見0.079元，見52周低0.033元，收報0.039元，跌35%。

鐵貨（1029）上季鐵精礦銷量跌7.4% 料全年轉蝕最多3000萬美元。收報0.091元，跌2.15%。

內銀據報設專項授信等措施 加強對外貿企業金融支持。

內銀股

建行（0939）收報6.69元，跌0.45%。

農行（1288）創52周高，見4.75元，收報4.73元，升0.64%。

工行（1398）收報5.58元，跌0.18%。

郵儲行（1658）收報5.05元，升0.8%。

交行（3328）收報6.61元，跌0.6%。

招行（3968）收報45.75元，無升跌。

中行（3988）收報4.4元，跌0.68%。

英偉達：Blackwell需求驚人 第四季為公司帶來110億美元收入。

晶片股

中芯國際（0981）創上市新高，見59.7元，收報56.5元，跌1.57%。

華虹半導體（1347）收報36.1元，跌6.48%。

ASMPT（0522）收報65.65元，升2.5%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，銀河娛樂（0027）收報30.9元，升0.82%。

港交所（0388）收報361.4元，升0.06%。

新鴻基地產（0016）收報75.15元，升0.74%。

新世界百貨中國（0825）收報0.29元，升7.41%。

世界華文媒體（0685）收報0.198元，無升跌。

萬華媒體（0426）收報0.053元，無升跌。

玖龍紙業（2689）收報3.41元，無升跌。

中國銀河（6881）：控股股東確認，不存在與中金（3908）合併。中金：大股東確認，不存在與銀河合併計劃。中國銀河收報15.26元，跌5.92%。

中金（3908）收報15.26元，跌5.92%。

周大福創建（0659）中期多賺14%，派息0.3元，特別息0.3元。周創：擬物色發展數據中心，無意售體育園權益，不會做建築業「白武士」。收報8.02元，升4.7%。

標普：阿里巴巴（9988）將維持較可觀淨現金儲備。收報134元，跌2.12%。

百本醫護（2293）半年盈利跌41%，中期息2.5仙。收報0.63元，跌5.97%。

數碼通（0315）中期賺2.56億元，中期息維持14.5仙。收報4.32元，升0.93%。

信和酒店（1221）半年多賺50%，中期息維持0.015元。收報1.4元，無升跌。

CapitalGroup增持財險（2328）至5%以上。收報12.98元，跌4.56%。

信置（0083）中期少賺三成，中期息0.15元。收報7.87元，跌1.38%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見89.6元，收報82.1元，跌6.49%；達勢股份（1405）創上市新高，見99.65元，收報97.7元，升4.21%；新意網集團（1686）創上市新高，見10.36元，收報8.62元，跌10.58%；巨子生物（2367）創上市新高，見63.75元，收報63.05元，升0.64%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見234.8元，收報223元，跌0.8%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見10.38元，收報9.51元，跌3.06%；德益控股（9900）創上市新高，見14.2元，收報13.56元，升3.04%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見17.94元，收報17.52元，升4.66%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見378.8元，收報368.2元，升0.99%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見54.7元，收報48.6元，跌7.43%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見26.05元，收報26.05元，升1.36%；順豐控股（6936）創上市新高，見40.15元，收報39.15元，升2.09%；毛戈平（1318）創上市新高，見79元，收報76.35元，升4.59%；越疆科技（2432）創上市新高，見34.15元，收報33.05元，跌0.6%；古茗（1364）創上市新高，見12.48元，收報12.06元，升3.25%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1088.85元，收報1088.85元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1172.35元，收報1172.35元，升0.05%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見22.68元，收報22.26元，跌0.54%；華夏恒生科技－Ｒ（83146）創上市新高，見7.055元，收報7.055元，升0.71%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104.2元，收報104.2元，升0.05%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.241元，收報0.241元，升12.09%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見58.7元，收報51.95元，跌7.73%；中芯國際（0981）創上市新高，見59.7元，收報56.5元，跌1.57%；比亞迪（1211）創上市新高，見408.8元，收報391.4元，升0.41%；舜宇（2382）創52周高，見94.2元，收報90.35元，跌0.93%；小鵬（9868）創52周高，見90元，收報84.75元，升3.73%；吉利（0175）創52周高，見19.22元，收報18.62元，升4.02%；匯控（0005）創52周高，見89.4元，收報89.1元，升0.39%；農行（1288）創52周高，見4.75元，收報4.73元，升0.64%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.054元，收報0.054元，跌12.9%；弘毅文化集團（0419）低見0.054元，收報0.054元，跌12.9%；中國衛生集團（0673）低見0.197元，收報0.2元，跌7.83%；智數科技集團（1159）低見0.58元，收報0.71元，跌6.58%；凌雄科技（2436）低見3.05元，收報3.07元，跌7.53%；雲工場（2512）低見2.08元，收報2.28元，升0.88%；華津國際控股（2738）低見0.45元，收報0.49元，升2.08%；ＦＩ南方恒指（7300）低見3.916元，收報3.998元，升0.91%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.486元，收報2.59元，升1.57%；ＸＩ二南方恒科（7552）低見1.598元，收報1.748元，升4.67%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.68元，收報5.7元，跌0.35%；結好控股（0064）低見0.12元，收報0.124元，跌3.88%；恒基發展（0097）低見0.091元，收報0.099元，升2.06%；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.62元，無升跌；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；彩星玩具（0869）低見0.57元，收報0.58元，無升跌；中國港能（0931）低見0.3元，收報0.315元，升1.61%；MONGOL MINING（0975）低見6.1元，收報6.16元，跌7.51%；博維智慧（1204）低見2元，收報2.16元，跌9.62%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，遠東控股國際（0036）收報0.64元，升56.1%；奈雪的茶（2150）收報2.44元，升37.85%；億華通（2402）收報28.15元，升33.1%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.222元，升32.93%；中國汽車內飾（0048）收報0.185元，升31.21%；百心安－Ｂ（2185）收報2.4元，升26.32%；能源及能量環球（1142）收報0.56元，升24.44%；陽光１００中國（2608）收報0.021元，升23.53%；寶發控股（8532）創52周高，見0.064元，收報0.059元，升20.41%；科笛－Ｂ（2487）收報5.78元，升19.18%；標準發展集團（1867）收報0.184元，升18.71%。

下跌異動股，包括，酷派集團（2369）創52周高，見0.079元，見52周低0.033元，收報0.039元，跌35%；金威醫療（8143）收報0.058元，跌24.68%；瑋俊生物科技（0660）收報0.101元，跌22.31%；絲路能源（8250）收報0.14元，跌16.17%；民生國際（0938）收報0.72元，跌15.29%；協同通信（1613）收報0.295元，跌14.49%；金山雲（3896）收報8.45元，跌14.47%；維太創科（6133）收報0.128元，跌14.09%；禮建德集團（8455）收報0.05元，跌13.79%；超媒體控股（0072）收報0.2元，跌13.04%。

其他報道

中國恒大：高院委任安邁為天基控股共同及各別清盤人

港交所去年多賺10%略勝預期 第二次中期息4.9元增25%

匯豐信用卡推旅遊禮遇 3月3日快運機票低至半價

A股三大指數半日齊低收 創業板指轉跌逾%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 貨幣基礎1個月低

瑞士腕錶上月出口中港金額分別跌達29%及近12%

酷派復牌後最多曾瀉43%

韓國政府考慮修例 遏制中國在韓「走後門」出口避美關稅

鐵貨上季鐵精礦銷量跌7.4% 料全年轉蝕最多3000萬美元

英偉達：Blackwell需求驚人 第四季為公司帶來110億美元收入

合併談判破裂 日產據報準備更換CEO

內銀據報設專項授信等措施 加強對外貿企業金融支持

A股深成指創板指高開上證指獨憔悴 人行今日淨投放900億人幣

恒指低開4點 科指升0.17% 比亞迪升4% 小鵬升7% 攜程跌2%

Google雲部門據報裁員

港股ADR升5點 夜期低水163點 港交所、銀娛、新地等業績

道指跌188點 金龍指數創兩個月最大升幅 美債息降至逾兩個月低

北水增持商湯 減持國美零售