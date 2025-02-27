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銀娛去年多賺28% 派末期息0.5元

銀河娛樂（0027）公布，截至去年12月底止全年淨收益為434億元，按年上升22%，全年經調整 EBITDA錄122億港元，升22%。股東應佔溢利為88億元，增長28%，每股盈利2.003元，派末期息每股0.5元。

於2024年，集團博彩收益總額為411億元，按年上升30%。其中，中場博彩收益總額為331億元，按年上升25%，貴賓廳博彩收益總額為53億元，增55%，角子機博彩收益總額27億元，按年升 52%。

單計去年第四季，淨收益為113億元，按年升9%，按季增6%；經調整EBITDA為32億元，按年升 15%，按季升10%。

銀娛指出，第四季集團博彩業務淨贏率偏低，令經調整EBITDA減少約3,500萬元。淨贏率正常化後，第四季經調整EBITDA為33億元，按年上升12%，按季上升5%。

截至去年12月底，銀娛現金及流動投資為313億元，扣除負債42億元後之淨額為271億元。

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