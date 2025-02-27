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李嘉誠2909億身家蟬聯福布斯香港富豪榜首 鄭家純財富縮水仍居第三

福布斯最新公布「2025年福布斯中國香港富豪榜」中，長和系創辦人李嘉誠再度以373億美元（約2909.4億港元）的身家蟬聯榜首，恒地（0012）創辦人李兆基，以292億美元（約2277.6億港元）居次，而近期新世界發展（0017）雖屢傳負面消息，但背後股東、主席鄭家純及其家族仍以身家195億美元（約1521億港元）位列富豪榜第三名。

福布斯指，儘管2024年香港經濟增長僅2.5%，但中國的刺激措施提振了投資者情緒，推動恒指較去年同期上漲逾三分之一。但由於房地產市場困境及貿易磨擦揮之不去，香港50大富豪總資產僅從2,960億美元小幅上漲至3,010億美元。

福布斯指，上榜的30位富豪的財富均有增加，其中李嘉誠繼續佔據榜首，財富小幅上漲至373億美元。雖然房地產市場的長期低迷導致旗艦公司長江實業（1113）股價下跌，但李嘉誠其他投資組合表現較好，如視訊會議巨頭 Zoom彌補了這一缺口。李兆基以292億美元的淨資產繼續保持香港第二富豪的地位。

鄭家純家族仍然位居第三，但其家族的財富跌幅最大，減少了26億美元，跌至195億美元。由於中國需求放緩，周大福珠寶（1929）的股價大幅下跌。另一個打擊則來自負債累累的房地產子公司新世界發展。

其餘上榜十大富豪按順序列，包括李錦記家族李惠森兄妹（162億美元）、華置（0127）大股東劉鑾雄（136億美元）、新地（0016）郭老太郭鄺肖卿（120億美元）、會德豐及九倉系吳光正家族（117億美元）、阿里巴巴（9988）聯合創辦人兼董事長蔡崇信（108億美元）、銀娛（0027）新任主席呂耀東家族（94億美元）、有「玩具大王」之稱的蔡志明（81億美元）。

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