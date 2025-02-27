Global Switch數據中心位於將軍澳工業邨，佔地70,545平方米 ，提供達100 MVA的電力供應， 是香港最大的運營商及雲中立數據中心設施之一。

據HKBNES介紹，有別於使用傳統的冷卻方法，此數據中心是全港首間採用direc t-to-chip最新液體冷卻技術的數據中心， 可在相同的實體空間內提供更高的計算密度， 以滿足客戶對高性能運算的需求， 同時在能源效益方面達到能源與環境設計先鋒（LEED）的鉑金級認證。

Global Switch數據中心鄰近由香港寬頻聯合投資的TKO Connect。 這地理位置能確保穩定的網絡復原能力和超低時延， 尤其適合需要高速數據傳輸的人工智能應用。

香港寬頻企業方案行政總裁梁成琯指出，AI市場的蓬勃發展 使企業對數據中心解決方案的需求大幅增加。 香港作為亞太區內的金融及資訊樞紐， 具備連接中國內地及海外市場的優勢，企業對於可靠、 高性能的數據中心設施需求殷切。透過與Global Switch合作， 結合其世界級設施與香港寬頻的基建及一站式託管服務， 公司將協助企業客戶高效擴展規模， 並在激烈的競爭中保持領先地位。

Global Switch香港董事總經理Eric Liu表示，公司去年在香港數據中心展示了最新的液冷技術， 並持續看到客戶對高效和可持續的人工智能及高性能運算配置的強勁 需求。公司很高興能與香港寬頻企業方案合作， 為本地的創新企業提供靈活及首屈一指的設施， 積極支持本地人工智能產業的蓬勃發展。

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