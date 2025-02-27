報道引述消息指，橡樹資本委任了自己的清盤人，以追索那些對資產擁有更多直接所有權的離岸子公司，此舉如果成功，可能使這家美國不良債務投資者在談判與資產相關事務時佔據優勢。

橡樹資本和香港法院指定的清盤人不予評論，恒大未回覆彭博社查詢。

目前，法院指定清盤是來自安邁顧問有限公司的董事總經理杜艾迪和黃詠詩，他們代表中國恒大集團的所有債權人，並正尋求法院對成立一個審查委員會的指導意見。

報道指，如果成立審查委員會，清盤人就可以諮詢這個機構，而不必每次都驚動法官或所有債權人。不過即使設立了這個實體，債權人公司仍然可以單獨行動，在其他司法管轄區指定自己的清盤人，來追查子公司層面的資產。

橡樹資本在英屬維爾京群島就是這樣做的，恒大一家附屬公司對部分資產的控制更為密切。報道引述消息指，橡樹資本提名的清盤人告訴香港法院指定的清盤人，如果要對恒大物業（6666）的股份採取行動，請先諮詢他們。恒大物業的市值仍有約80億元，而母公司市值僅20億元。

報道引述香港公司宏富產業重組有限公司創始合伙人Foreky Wong表示，即使法院為母公司指定了清盤人之後，出現不同的清盤人追索一家公司各個實體的情况也並不少見；如果出現第三或第四家加入這場回收資產的爭奪戰，也不足為奇。

其他報道

豐盛生活服務半年盈利跌5.4% 中期息削逾半成至21.1仙

【有片：埋身擊】科技股現回吐 利防守股份如電力股回升

香港寬頻企業方案伙Global Switch推液體冷卻數據中心託管服務

李嘉誠2816億身家蟬聯福布斯香港富豪榜首 鄭家純財富縮水仍居第三

半日沽空金額增58% 小米增69% 盈富街貨連降4日 見年半新低

銀娛去年多賺28% 派末期息0.5元

港股創3年高後倒跌 恒指半日跌252點 24000點得而復失 小米創新高後跌7%

中國恒大：高院委任安邁為天基控股共同及各別清盤人

港交所去年多賺10%略勝預期 第二次中期息4.9元增25%

匯豐信用卡推旅遊禮遇 3月3日快運機票低至半價

A股三大指數半日齊低收 創業板指轉跌逾%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 貨幣基礎1個月低