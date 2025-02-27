Keeta指，自2023年在香港上線以來，Keeta一直為餐飲外賣行業作出貢獻，本地外賣市場規模亦隨之快速擴大，有力推動餐飲行業發展Keeta以「十億激賞」、首創的「準時保」功能，為消費者帶來耳目一新、優質實惠的外賣服務體驗之餘，亦為合作的送遞員夥伴提供豐富多元獎勵模式，不論追求彈性工作，抑或願意多勞多得，均可各取所需。

商戶方面，Keeta提供線上門店健康度等創新的門店經營及營銷工具，加強中小型商戶的線上營運能力，助其把握餐飲外賣市場龐大的發展機遇。截至2024年底，中小型商戶在Keeta的訂單量按年增長2倍。

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