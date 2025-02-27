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Keeta：去年中小型商戶訂單量增長2倍

美團（3690）旗下的外賣平台Keeta歡迎最新一份財政年度《財政預算案》中促進本地經濟發展、支援本地企業的各項措施，包括積極籌劃盛事經濟以推動零售旅遊業、把握深圳恢復「一簽多行」等各項惠港措施。財政司司長陳茂波提及剛過去的聖誕及新年期間零售、餐飲等行業均反映生意額錄得增長，Keeta相信多管齊下將有助帶動整體消費市場氣氛，Keeta未來或結合盛事經濟進行營銷推廣，共同促進本地餐飲外賣消費。

Keeta指，自2023年在香港上線以來，Keeta一直為餐飲外賣行業作出貢獻，本地外賣市場規模亦隨之快速擴大，有力推動餐飲行業發展Keeta以「十億激賞」、首創的「準時保」功能，為消費者帶來耳目一新、優質實惠的外賣服務體驗之餘，亦為合作的送遞員夥伴提供豐富多元獎勵模式，不論追求彈性工作，抑或願意多勞多得，均可各取所需。

商戶方面，Keeta提供線上門店健康度等創新的門店經營及營銷工具，加強中小型商戶的線上營運能力，助其把握餐飲外賣市場龐大的發展機遇。截至2024年底，中小型商戶在Keeta的訂單量按年增長2倍。

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