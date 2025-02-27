在「In:Five」的應用程式中，亦在尋找商店中顯示出位於MediaCity的新店位置，惟目前仍未開業，顯示為只供受邀的用家使用。以往香港科技探索在曼徹斯特The Filaments開設第一間無人商店時，亦曾邀請用家測試，並提供優惠，相信今次第二間分店亦有類似做法。

雖然暫時未知該新無人店的開業時間，及是否尚有其他門店籌備中。不過據「In:Five」IG更新，該店自去年12月起開始裝修，並在2月更新顯示已安裝一些無人店的設備，且「一切進展順利」，相信距離開業時間不會太久。

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