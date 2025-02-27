HKTVmall母公司香港科技探索（1137）自2021年開始推進其無人全自動零售商店計劃，其後在2023年8月始在英國曼徹斯特開推出第一間無人店「In:Five」。其後公司曾計劃在2024年首季再開新店或，不過一直未有新消息。事隔近年半，「In:Five」官方Instagram去年底曾公開，已在曼徹斯特的MediaCity（媒體城）尋得新地點再開一店。
在「In:Five」的應用程式中，亦在尋找商店中顯示出位於MediaCity的新店位置，惟目前仍未開業，顯示為只供受邀的用家使用。以往香港科技探索在曼徹斯特The Filaments開設第一間無人商店時，亦曾邀請用家測試，並提供優惠，相信今次第二間分店亦有類似做法。
雖然暫時未知該新無人店的開業時間，及是否尚有其他門店籌備中。不過據「In:Five」IG更新，該店自去年12月起開始裝修，並在2月更新顯示已安裝一些無人店的設備，且「一切進展順利」，相信距離開業時間不會太久。
其他報道
香港寬頻企業方案伙Global Switch推液體冷卻數據中心託管服務
李嘉誠2816億身家蟬聯福布斯香港富豪榜首 鄭家純財富縮水仍居第三
半日沽空金額增58% 小米增69% 盈富街貨連降4日 見年半新低
港股創3年高後倒跌 恒指半日跌252點 24000點得而復失 小米創新高後跌7%