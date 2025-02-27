moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

HKTVmall英國曼城第二間無人店選址曝光 料快將開業

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）自2021年開始推進其無人全自動零售商店計劃，其後在2023年8月始在英國曼徹斯特開推出第一間無人店「In:Five」。其後公司曾計劃在2024年首季再開新店或，不過一直未有新消息。事隔近年半，「In:Five」官方Instagram去年底曾公開，已在曼徹斯特的MediaCity（媒體城）尋得新地點再開一店。

在「In:Five」的應用程式中，亦在尋找商店中顯示出位於MediaCity的新店位置，惟目前仍未開業，顯示為只供受邀的用家使用。以往香港科技探索在曼徹斯特The Filaments開設第一間無人商店時，亦曾邀請用家測試，並提供優惠，相信今次第二間分店亦有類似做法。

雖然暫時未知該新無人店的開業時間，及是否尚有其他門店籌備中。不過據「In:Five」IG更新，該店自去年12月起開始裝修，並在2月更新顯示已安裝一些無人店的設備，且「一切進展順利」，相信距離開業時間不會太久。

其他報道

百度據報伙寧德時代發展無人車

Keeta：去年中小型商戶訂單量增長2倍

平治中國據報開始裁員

中證監據報加強管控中小企赴美IPO

A股全日走勢反覆 上證指升0.2%深證成指創業板指齊低收

紫光股份據報安排在港第二上市 集資10億美元

黑石據報大規模退出中國物流業務 擬向平保售三個物流項目

百度據報3月中推出升級版「文心」AI模型

橡樹資本據報自行追索恒大資產

豐盛生活服務半年盈利跌5.4% 中期息削逾半成至21.1仙

【有片：埋身擊】科技股現回吐 利防守股份如電力股回升

香港寬頻企業方案伙Global Switch推液體冷卻數據中心託管服務

李嘉誠2816億身家蟬聯福布斯香港富豪榜首 鄭家純財富縮水仍居第三

半日沽空金額增58% 小米增69% 盈富街貨連降4日 見年半新低

銀娛去年多賺28% 派末期息0.5元

港股創3年高後倒跌 恒指半日跌252點 24000點得而復失 小米創新高後跌7%

中國恒大：高院委任安邁為天基控股共同及各別清盤人

港交所去年多賺10%略勝預期 第二次中期息4.9元增25%

匯豐信用卡推旅遊禮遇 3月3日快運機票低至半價

A股三大指數半日齊低收 創業板指轉跌逾%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌 貨幣基礎1個月低

瑞士腕錶上月出口中港金額分別跌達29%及近12%

酷派復牌後最多曾瀉43%