恒指早段曾升穿24000點關，大市成交升穿4000億元，連續第5日多於3000億元，金額創4個月高。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）亦逾2000億元，佔香港市場成交額增至25.17%，連續第17日多於20%。至今，北水本月累計流入金額逾1400億元，按月增12%，創4年高。

恒指今早低開4點，高位升288點，低位跌346點，高低波幅635點。上升股份比例為33.97%，下跌為34.38%，無升跌為31.63%。

恒指收市跌69點或0.29%，報23718點，大市成交金額4064億元，較上日增加9.82%，是2024年10月9日4270.14億元成交後最多；國指跌58點或0.66%，報8734點。恒生科技指數收報5881點，跌1.22%。

藍籌股成交金額2115.07億元，佔大市成交52.04%；科指成份股成交金額1564.05億元，佔大市成交38.48%；國指成份股成交金額1920.8億元，佔大市成交47.26%。

24隻雙櫃台股，總成交2.23億元人民幣，相當於約2.39億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.3%，至172.22億元，佔大市成交4.23%。牛熊證成交金額84.08億元，減少0.91%；窩輪成交金額88.13億元，減少3.59%。

藍籌51隻升，28隻下跌，4隻無升跌。海底撈（6862）升6.75%，收報17.08元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌5.68%，收報53.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報37元，升6.47%；跌幅最大的是閱文（0772）收報26.45元，跌5.87%。

恒指續高於10天線(23109.44點)。科指續高於10天線(5701.92點)。

北水南下合計淨流入168.98億元，較上日增加62.49%，淨流入金額是2月25日220.32億元後最多。連續第5日流入，累計流入771.02億元，對上一次連續5日淨流入是2024年12月23日。北水本月累計流入1408.77億元，按月增加12.17%，連續第2個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）2046.74億元，較上日增17.96%，佔香港市場成交額由上日的23.43%增至25.17%。

三大指數表現

恒指曾升最多1.21%，高見24076.53點，是2022年2月21日24231.08點後最高。今日收市報23718.29點，是2月25日後收市新低，當日報23034.02點。

科指曾升最多2.21%，高見6085.13點，是2021年12月13日6160.95點後最高。今日收市報5881.01點，是2月25日後收市新低，當日報5698.82點。

國指曾升最多1.35%，高見8911.67點，是2021年11月22日9001.48點後最高。今日收市報8734.58點，是2月25日後收市新低，當日報8499.19點。

焦點股

小米（1810）曾升最多4.26%，高見58.7元，創上市新高。今曾跌最多8.7%，是1月7日後最大跌幅，當日跌幅為9.78%。今曾低見51.4元，是2月25日49.8元後最低。今日收市報53.1元，是2月24日後收市新低，當日報51.6元。收報53.1元，跌5.68%。成交金額增108.88%，至456.31億元，創新高。

港交所（0388）曾升最多2.27%，高見369.4元，是2024年10月8日392元後最高。收市報365元，是2024年10月7日後收市新高，當日報393.8元。收報365元，升1.05%。連升2日，累計升21.2元，對上一次連升2日是2月17日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月10日。成交金額減13.58%，至63.81億元，是2月25日後最少，當日達35.54億元。

海底撈（6862）曾升最多8%，是2024年11月7日後最大升幅，當日升幅為9.76%。高見17.28元，是2024年12月23日17.28元後最高。今日收市報17.08元，是2024年12月19日後收市新高，當日報17.12元。收報17.08元，升6.75%。連升2日，累計升1.62元，對上一次連升2日是2月19日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月3日。成交金額增171.57%，至11.91億元，是2024年10月8日後最多，當日達15.18億元。

蔚來（9866）曾升最多14.24%，是2024年9月30日後最大升幅，當日升幅為23.52%。高見39.7元，是2024年12月10日40.95元後最高。今日收市報37元，是2024年12月11日後收市新高，當日報37.3元。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月24日。成交金額增221.98%，至8.27億元，是2024年9月30日後最多，當日達10.27億元。

午後消息股表現

百度（9888）據報3月中推出升級版「文心」AI模型。收報87.75元，跌1.24%。

豐盛生活服務（0331）半年盈利跌5.4% 中期息削逾半成至21.1仙。收報5.65元，跌0.7%。

銀娛（0027）去年多賺28% 派末期息0.5元。收報31.3元，升2.12%。

港交所（0388）去年多賺10%略勝預期 第二次中期息4.9元增25%。收報365元，升1.05%。

今早及隔晚消息股表現

酷派（2369）復牌後最多曾瀉43%。創52周高，見0.079元，見52周低0.032元，收報0.033元，跌45%。

鐵貨（1029）上季鐵精礦銷量跌7.4% 料全年轉蝕最多3000萬美元。收報0.09元，跌3.23%。

內銀據報設專項授信等措施 加強對外貿企業金融支持。

內銀股

建行（0939）收報6.7元，跌0.3%。

農行（1288）創52周高，見4.8元，收報4.78元，升1.7%。

工行（1398）收報5.59元，無升跌。

郵儲行（1658）收報5元，跌0.2%。

交行（3328）收報6.64元，跌0.15%。

招行（3968）收報46.55元，升1.75%。

中行（3988）收報4.43元，無升跌。

英偉達：Blackwell需求驚人 第四季為公司帶來110億美元收入。

晶片股

中芯國際（0981）創上市新高，見59.7元，收報57.8元，升0.7%。

華虹半導體（1347）收報37.15元，跌3.76%。

ASMPT（0522）收報64.95元，升1.41%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，銀河娛樂（0027）收報31.3元，升2.12%。

港交所（0388）收報365元，升1.05%。

新鴻基地產（0016）收報74.95元，升0.47%。

新世界百貨中國（0825）收報0.27元，無升跌。

世界華文媒體（0685）收報0.198元，無升跌。

萬華媒體（0426）收報0.053元，無升跌。

玖龍紙業（2689）收報3.44元，升0.88%。

中國銀河（6881）：控股股東確認，不存在與中金（3908）合併。中金：大股東確認，不存在與銀河合併計劃。中國銀河收報15.66元，跌3.45%。

中金（3908）收報15.66元，跌3.45%。

周大福創建（0659）中期多賺14%，派息0.3元，特別息0.3元。周創：擬物色發展數據中心，無意售體育園權益，不會做建築業「白武士」。收報7.98元，升4.18%。

標普：阿里巴巴（9988）將維持較可觀淨現金儲備。收報135.7元，跌0.88%。

百本醫護（2293）半年盈利跌41%，中期息2.5仙。收報0.63元，跌5.97%。

數碼通（0315）中期賺2.56億元，中期息維持14.5仙。收報4.34元，升1.4%。

信和酒店（1221）半年多賺50%，中期息維持0.015元。收報1.4元，無升跌。

CapitalGroup增持財險（2328）至5%以上。收報12.96元，跌4.71%。

信置（0083）中期少賺三成，中期息0.15元。收報7.97元，跌0.13%。

破頂股表現

破頂股包括，趣致集團（0917）創上市新高，見89.6元，收報83.5元，跌4.9%；達勢股份（1405）創上市新高，見99.65元，收報97.5元，升4%；新意網集團（1686）創上市新高，見10.36元，收報8.76元，跌9.13%；巨子生物（2367）創上市新高，見64.05元，收報63.75元，升1.76%；祈福生活服務（3686）創上市新高，見0.71元，收報0.67元，升3.08%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見234.8元，收報234.4元，升4.27%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見10.38元，收報9.64元，跌1.73%；德益控股（9900）創上市新高，見15.7元，收報15.5元，升17.78%；吉利汽車－Ｒ（80175）創上市新高，見18.1元，收報17.72元，升5.85%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見378.8元，收報372.8元，升2.25%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見54.7元，收報49.55元，跌5.62%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見26.05元，收報25.8元，升0.39%；順豐控股（6936）創上市新高，見40.15元，收報39.5元，升3%；毛戈平（1318）創上市新高，見79元，收報78元，升6.85%；越疆科技（2432）創上市新高，見35元，收報33.35元，升0.3%；古茗（1364）創上市新高，見12.48元，收報12.4元，升6.16%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1111.95元，收報1111.95元，升0.09%；ＧＸ日本全球領導（3150）創上市新高，見66.44元，收報66.44元，升0.48%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1089元，收報1089元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1172.35元，收報1172.35元，升0.05%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.265元，收報0.26元，升20.93%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見58.7元，收報53.1元，跌5.68%；中芯國際（0981）創上市新高，見59.7元，收報57.8元，升0.7%；比亞迪（1211）創上市新高，見408.8元，收報398.6元，升2.26%；舜宇（2382）創52周高，見94.9元，收報93.9元，升2.96%；小鵬（9868）創52周高，見90元，收報86.75元，升6.18%；吉利（0175）創52周高，見19.44元，收報18.98元，升6.03%；匯控（0005）創52周高，見89.5元，收報89.4元，升0.73%；農行（1288）創52周高，見4.8元，收報4.78元，升1.7%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，華誼騰訊娛樂（0419）低見0.052元，收報0.058元，跌6.45%；中手游（0302）低見0.62元，收報0.63元，跌1.56%；中國天化工（0362）低見0.027元，收報0.028元，跌6.67%；弘毅文化集團（0419）低見0.052元，收報0.058元，跌6.45%；中國衛生集團（0673）低見0.197元，收報0.198元，跌8.76%；華音國際控股（0989）低見0.29元，收報0.29元，跌4.92%；智數科技集團（1159）低見0.55元，收報0.57元，跌25%；凌雄科技（2436）低見2.8元，收報2.8元，跌15.66%；雲工場（2512）低見2元，收報2元，跌11.5%；華津國際控股（2738）低見0.45元，收報0.485元，升1.04%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.68元，收報5.7元，跌0.35%；結好控股（0064）低見0.12元，收報0.128元，跌0.78%；渝太地產（0075）低見0.218元，收報0.218元，跌0.91%；恒基發展（0097）低見0.091元，收報0.097元，無升跌；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，升1.61%；嬴集團（0397）低見0.069元，收報0.078元，升5.41%；先豐服務集團（0500）低見0.13元，收報0.14元，升6.06%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.59元，收報0.62元，跌1.59%；亞倫國際（0684）低見0.58元，收報0.59元，升1.72%；利亞零售（0831）低見0.315元，收報0.32元，跌1.54%。

異動股

上升異動股，包括，遠東控股國際（0036）收報0.76元，升85.37%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.231元，升38.32%；科笛－Ｂ（2487）收報6.49元，升33.81%；億華通（2402）收報27.75元，升31.21%；中國上城（2330）收報0.142元，升29.09%；中國汽車內飾（0048）收報0.18元，升27.66%；均安控股（1559）收報0.19元，升24.18%；天任集團（1429）收報0.031元，升24%；大禹金融（1073）收報0.092元，升22.67%；標準發展集團（1867）收報0.19元，升22.58%；康寧傑瑞製藥－Ｂ（9966）創52周高，見6.25元，收報6.08元，升22.33%。

下跌異動股，包括，酷派集團（2369）創52周高，見0.079元，見52周低0.032元，收報0.033元，跌45%；匯量科技（1860）收報5.68元，跌38.13%；拉近網娛（8172）創上市新低，見0.028元，收報0.029元，跌27.5%；智數科技集團（1159）創上市新低，見0.55元，收報0.57元，跌25%；帝王國際投資（0928）收報0.026元，跌21.21%；金威醫療（8143）收報0.061元，跌20.78%；俊裕地基（1757）收報0.103元，跌18.9%；靖洋集團（8257）收報0.072元，跌18.18%；協同通信（1613）見52周低0.285元，收報0.285元，跌17.39%；萬保剛集團（1213）收報0.225元，跌16.67%；凌雄科技（2436）創上市新低，見2.8元，收報2.8元，跌15.66%。

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