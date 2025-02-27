大市全日沽空金額732.69億元，較上日增加36.9%，沽空金額佔大市成交比率由上日的14.45%降至18.02%。
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）84.96億元，較上日增加394%，沽空比率由上日的6.93%，升至39.95%。上日盈富（2800）基金單位連續4日下降，再減700萬個，至總數66.75億個，是2023年7月4日後新低，當日為66.73億個。
上日南方恒生科技（3033）基金單位增1500萬個，至總數76.77億個，是20日後高，當日報76.8億個。
沽空增幅最多的股份為，碧桂園（2007）增加13451.19%，至2573.77萬元；沽空減幅最多的股份為，粵豐環保（1381）減少99.3%，至4700元。
藍籌當中，沽空比率最高的是比亞迪（1211）沽空比率35.29%。科指股沽空比率最高的是美的集團（0300）沽空比率39.07%。
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