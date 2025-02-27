新地在截至2024年底的負債比率降至17.8%，利息覆蓋率維持在五倍的高水平。集團指，繼續致力加強利用人民幣債務融資，務求進一步平衡其人民幣資產和負債。

中期集團包括所佔合營企業和聯營公司的總收入為450.52億元，按年增32.8%，主要是由於香港物業發展收入增加所致。分部營業溢利為144.66億元，按年增0.8%。

中期新地來自物業發展合約銷售總額約255億元，期間溢利為25.06億元，按年增22.8%；總租金收入，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，按年跌1%至122.8億元，淨租金收入按年跌3%至90.04億元。

土儲方面，截至去年底的香港土地儲備約有5690萬平方呎，當中約3760萬平方呎為多元化的已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資；餘下部分中，約1290萬平方呎為可供出售的發展中住宅，可滿足集團中期發展所需。期內集團增添兩幅住宅用地。

截至2024年底，集團未入賬的合約銷售額達304億元，預計當中約202億元於本財政年度下半年確認入賬，大部分款項將會在相關單位交樓時收取。

投資物業方面，連同所佔合營企業及聯營公司的貢獻，集團的總租金收入按年輕微下跌1%至188.13億元，整體出租率亦維持在滿意水平。

內地地產業務方面，集團在內地的土儲合共6640萬平方呎，其中2120萬平方呎為已落成物業，大部分由集團保留作出租及長線投資，其中絶大部分是位於一線及主要二線城市核心商業地段的優質綜合物業。集團在內地持有約4520萬平方呎的發展中物業，其中超過一半將發展為可供出售的優質住宅和寫字樓，集團將專注發展現有的內地項目。

截至2024年底，集團在內地未入賬的合約銷售額達125億元人民幣，預計當中約78億元人民幣將於本財政年度下半年確認入賬。

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