許正宇又指，與評級機構有經常性溝通，評級機構關注政府債務與GDP比例，發債用途和如何發債，他指政府債務與GDP佔比低於17%，相對國際屬可控水平，用途不是用於日常開支，方向獲評級機構認同，而當局發債金額若超過當初計劃額度需獲立法會批准，有機制規範財政管理。

政府將在今年內就虛擬資產在港發展發表第二份政策宣言，許正宇表示，當局希望在傳統在EFICC（股債商品）資產以外，在創新金融資產有突破，當全球市場環境複雜持續變化，政策宣言其中一個方向是將香港定位為穩定、可預見性的監管市場，全球參與虛擬資產發展的金融機構若能合規、滿足投資者保障要求，可在香港拓展業務。

港交所（0388）將籌備開通「科企專線」，便利生科及特專企業上市，許正宇表示與現時做法更可度身訂造，不同科企有不同的模式，但監管規則對行業內公司一體適用，如何將規則應用在個別企業，需要為公司提供一定的指導。科企專線可在早期已為科企提供指引，在特定情况下將如何應用規則，以縮短上市申請時間，讓他們在香港上市時有更好的用戶體驗。

是次預算案未有提及降低印花稅以提升港股流動性，許正宇回應，影響交易量有多個因素，與其他地方相比已沒有資本增值稅。當局提出上市改革制度檢討、結算周期基建優化配合T+1結算，實施提升交易效率，是既重量又重質。

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