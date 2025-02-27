財政預算案公布，至29/30年度本港撇除發債後仍會錄得財政赤字。標普去年5月給予香港AA+評級，為第二高評級，展望為穩定。標普發表報告指，雖然預算案不會立即影響香港評級，不過赤字擴大會繼續削弱財政對信用評級的支持，預計25/26財年赤字會達本港GDP的5%。該行估計，政府流動資產相對GDP的比率會在25/26財年末跌至27%，較18/19財年低19個百分點，若然比率持續下降，該行對香港信用評級的關鍵支撐將會消失，增加評級下調風險。
標普指，由於去年與土地相關的收入持續表現不佳，24/25財年的收入弱於該行的預期，收入比政府最初預算估計低11.6%。由於社會福利、教育和醫療保健等需求高企，令本財年支出持續成長，預期相關趨勢可能會在25/26財年繼續下去
政府在預算案推出多項削減支出和增加收入的措施，包括減少公務員職位數量、凍結高級官員薪酬、削減公共交通補貼、提高機場離境稅以及提高人才計劃申請費用等。另外，政府計劃從6個基金回撥620億港元，約佔GDP的1.9%。
標普指，政府預計經營賬戶將從26/27財年開始恢復平衡，資本支出不會增加，因此該行預計巨額赤字不太可能持續長時間，消耗財政緩衝最終將會逆轉，會有助於維持對目前評級的支持。
其他報道
恒指收市跌69點 成交4064億 科指跌1% 北水本月流入增12% 創4年高
香港寬頻企業方案伙Global Switch推液體冷卻數據中心託管服務
李嘉誠2816億身家蟬聯福布斯香港富豪榜首 鄭家純財富縮水仍居第三
半日沽空金額增58% 小米增69% 盈富街貨連降4日 見年半新低