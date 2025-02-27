余偉文指，本港發債所得資金用於基建投資，而非支付政府經常開支，預算案同時制訂强化財政整合計劃，加大力度控制政府經營開支以及增加收入，此舉有利於鞏固市場人士信心。他又指，24/25年度港府發行的機構債券錄得約3倍至7倍認購，一直深受市場歡迎，相信政府增加發債規模，會被市場受落。

至於發債年期，余偉文指過去數年，以較短年期爲主，以因應市場情況及市民對零售債券的需求，短債為政府帶來再融資需要，政府未來五年發債約44%是可以實質用作基建投資的資金。他指未來在落實發債計劃時，爲了配合一般較長年期的基建工程項目，會根據市場情況和需求、成本等考慮因素，積極探討發行更多較長年期債券的空間，同時亦為長線投資者，例如保險公司及養老基金提供更多投資選擇。

余偉文又指，政府發債能發揮獨特的牽頭作用，推進本地債券市場多元化、長期發展。去年10月政府推出債券投標安排，定期發行港元及人民幣債券，進一步促進政府港元及人民幣收益率曲線的形成，為市場提供重要的價格基準。未來當局將繼續致力協助政府落實債券發行計劃，並在發債過程中積極與市場人士溝通、强化市場拓展工作並深化與環球投資者的良性互動，以加深對政府的財政狀況、發債計劃及香港整體發展的了解。

其他報道

標普：香港信用評級不會立即受損 惟赤字擴大將損評級支持

萬華媒體上季虧損584.9萬元

許正宇：險企期望更多港元長債 有信用市場吸納政府發債

The Capital Group增持看準科技至5%以上

新地中期少賺17% 核心純利增17% 中期息0.95元

全日沽空金額增36% 盈富沽空增3.9倍 比率升至39%

恒指收市跌69點 成交4064億 科指跌1% 北水本月流入增12% 創4年高

黃栢鳴遭證監會控涉內幕交易 准以20萬元保釋

HKTVmall英國曼城第二間無人店選址曝光 料快將開業

百度據報伙寧德時代發展無人車

Keeta：去年中小型商戶訂單量增長2倍

平治中國據報開始裁員

中證監據報加強管控中小企赴美IPO

A股全日走勢反覆 上證指升0.2%深證成指創業板指齊低收

紫光股份據報安排在港第二上市 集資10億美元

黑石據報大規模退出中國物流業務 擬向平保售三個物流項目

百度據報3月中推出升級版「文心」AI模型

橡樹資本據報自行追索恒大資產

豐盛生活服務半年盈利跌5.4% 中期息削逾半成至21.1仙

【有片：埋身擊】科技股現回吐 利防守股份如電力股回升

香港寬頻企業方案伙Global Switch推液體冷卻數據中心託管服務

李嘉誠2816億身家蟬聯福布斯香港富豪榜首 鄭家純財富縮水仍居第三

半日沽空金額增58% 小米增69% 盈富街貨連降4日 見年半新低

銀娛去年多賺28% 派末期息0.5元