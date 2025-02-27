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余偉文：市場關注政府發債用途和財政狀况多於發債規模 料增發債券為市場受落

財政預算案公布，本港未來五年預計會在「政府可持續債券計劃」和「基礎建設債券計劃」，每年發行債券1500億至1950億元。金管局總裁余偉文在《匯思》發文，表示據與不同市場人士溝通，市場普遍認爲，香港政府債務水平仍然相對較低，相比發債規模他們更關注發債所得資金的用途，以及政府整體財政狀況。

余偉文指，本港發債所得資金用於基建投資，而非支付政府經常開支，預算案同時制訂强化財政整合計劃，加大力度控制政府經營開支以及增加收入，此舉有利於鞏固市場人士信心。他又指，24/25年度港府發行的機構債券錄得約3倍至7倍認購，一直深受市場歡迎，相信政府增加發債規模，會被市場受落。

至於發債年期，余偉文指過去數年，以較短年期爲主，以因應市場情況及市民對零售債券的需求，短債為政府帶來再融資需要，政府未來五年發債約44%是可以實質用作基建投資的資金。他指未來在落實發債計劃時，爲了配合一般較長年期的基建工程項目，會根據市場情況和需求、成本等考慮因素，積極探討發行更多較長年期債券的空間，同時亦為長線投資者，例如保險公司及養老基金提供更多投資選擇。

余偉文又指，政府發債能發揮獨特的牽頭作用，推進本地債券市場多元化、長期發展。去年10月政府推出債券投標安排，定期發行港元及人民幣債券，進一步促進政府港元及人民幣收益率曲線的形成，為市場提供重要的價格基準。未來當局將繼續致力協助政府落實債券發行計劃，並在發債過程中積極與市場人士溝通、强化市場拓展工作並深化與環球投資者的良性互動，以加深對政府的財政狀況、發債計劃及香港整體發展的了解。

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