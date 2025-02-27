moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

銀娛：第四期傍空地可發展主題樂園及非博彩  對泰國市場發展樂觀

銀河娛樂（0027）正推進位於澳門路氹的澳門銀河第三、四期發展，財務總裁陳應達表示，累計投資已達328億元。主席呂耀東表示，第四期項目料完成裝修後，會在2027年竣工。他們逐期發展，並且因應當時市場發展，推動非博彩項目發展。在第四期傍集團還有一幅土地，他們正構思下一期如何使用，當中包括主題公園，及留意客源的最新要求。

至於在計劃已久的橫琴項目新發展上，呂耀東稱，橫琴的發展對澳門未來的發展是新的篇章，隨著澳門連同橫琴組成的深度合作區，他期待政府有創新的計劃，令到橫琴可以匯聚人氣、方便兩地人員往來。隨著澳門擬發展大健康產業，他們正待更多政策支持當地發展。

他又指出，集團可動用資金及流動投資313億元，可以迎來新的機會。當中仍在籌備立法開賭的泰國市場，因為向來受到當地待客友善、良好服務等因素支持，均有助落實綜合渡假村的發展。集團已在當地設立團隊，並待該國政府選擇最好的地點、規模後進一步跟進，對當地前景看好。至於日本大阪開賭，集團財務總裁陳應達稱，距離開業需時，他相信在澳門為中國唯一開賭的城市，加上眾博企投資產品吸引遊客，因此相信大阪市場有良好的發展同時，澳門市場繼續向好。

經歷農曆新年旺季後，呂耀東稱，假期後的旅客消費更多，料令剢今年首兩個月的賭收和預期相若，並相信有望實現澳門政府原先預期全年賭收達2400億澳門元的目標。集團除了繼續做好中場的發展方面，隨著澳門給予衛星場的過渡期將於今年底到期，他指，正與旗下城市俱樂部--華都娛樂場逾百名員工跟進並冀了解他們的想法，並優先照顧本地員工，同時亦會與該娛樂場所屬業主溝通，冀尋求完滿答案。至於開設智慧賭枱後，陳應達指相對過往只能透過貴賓廳跟進客戶，現時可以利便他們了解客戶的行為製訂營運策略，料經歷多數季數據分析，可以研發更佳營運方案。

隨著越來城多業界甚至政府建設不同場地競辦演唱會，呂耀東指，集團旗下有四個場地，可舉辦演唱會、供韓國和本地歌星互動、及透過小型劇場開發試驗式社區文化活動，料將來各場地可以各取所需，開發文化、科技及表演。

雖然銀娛的創辦人呂志和已離世，呂耀東稱，集團有400名管理團隊支持，加上家族成員分工合作、保持和諧，可讓他們同舟共濟，專注投入精神於企業發展上，因此預期集團未來的前景會如過往一樣好。

其他報道

易鑫去年多賺46% 末期息連特息共派13仙

世華上季錄虧損220.7萬美元

港交所陳翊庭：每手股數改革將適時諮詢

證監會建議放寬主要交易所買賣衍生工具的持倉限額

余偉文：市場關注政府發債用途和財政狀况多於發債規模 料增發債券為市場受落

建滔積層板盈喜 料去年多賺43%

標普：香港信用評級不會立即受損 惟赤字擴大將損評級支持

萬華媒體上季虧損584.9萬元

許正宇：險企期望更多港元長債 有信用市場吸納政府發債

The Capital Group增持看準科技至5%以上

新地中期少賺17% 核心純利增17% 中期息0.95元

全日沽空金額增36% 盈富沽空增3.9倍 比率升至39%

恒指收市跌69點 成交4064億 科指跌1% 北水本月流入增12% 創4年高

黃栢鳴遭證監會控涉內幕交易 准以20萬元保釋

HKTVmall英國曼城第二間無人店選址曝光 料快將開業

百度據報伙寧德時代發展無人車

Keeta：去年中小型商戶訂單量增長2倍

平治中國據報開始裁員

中證監據報加強管控中小企赴美IPO

A股全日走勢反覆 上證指升0.2%深證成指創業板指齊低收

紫光股份據報安排在港第二上市 集資10億美元

黑石據報大規模退出中國物流業務 擬向平保售三個物流項目

百度據報3月中推出升級版「文心」AI模型