銀河娛樂（0027）正推進位於澳門路氹的澳門銀河第三、四期發展，財務總裁陳應達表示，累計投資已達328億元。主席呂耀東表示，第四期項目料完成裝修後，會在2027年竣工。他們逐期發展，並且因應當時市場發展，推動非博彩項目發展。在第四期傍集團還有一幅土地，他們正構思下一期如何使用，當中包括主題公園，及留意客源的最新要求。
至於在計劃已久的橫琴項目新發展上，呂耀東稱，橫琴的發展對澳門未來的發展是新的篇章，隨著澳門連同橫琴組成的深度合作區，他期待政府有創新的計劃，令到橫琴可以匯聚人氣、方便兩地人員往來。隨著澳門擬發展大健康產業，他們正待更多政策支持當地發展。
他又指出，集團可動用資金及流動投資313億元，可以迎來新的機會。當中仍在籌備立法開賭的泰國市場，因為向來受到當地待客友善、良好服務等因素支持，均有助落實綜合渡假村的發展。集團已在當地設立團隊，並待該國政府選擇最好的地點、規模後進一步跟進，對當地前景看好。至於日本大阪開賭，集團財務總裁陳應達稱，距離開業需時，他相信在澳門為中國唯一開賭的城市，加上眾博企投資產品吸引遊客，因此相信大阪市場有良好的發展同時，澳門市場繼續向好。
經歷農曆新年旺季後，呂耀東稱，假期後的旅客消費更多，料令剢今年首兩個月的賭收和預期相若，並相信有望實現澳門政府原先預期全年賭收達2400億澳門元的目標。集團除了繼續做好中場的發展方面，隨著澳門給予衛星場的過渡期將於今年底到期，他指，正與旗下城市俱樂部--華都娛樂場逾百名員工跟進並冀了解他們的想法，並優先照顧本地員工，同時亦會與該娛樂場所屬業主溝通，冀尋求完滿答案。至於開設智慧賭枱後，陳應達指相對過往只能透過貴賓廳跟進客戶，現時可以利便他們了解客戶的行為製訂營運策略，料經歷多數季數據分析，可以研發更佳營運方案。
隨著越來城多業界甚至政府建設不同場地競辦演唱會，呂耀東指，集團旗下有四個場地，可舉辦演唱會、供韓國和本地歌星互動、及透過小型劇場開發試驗式社區文化活動，料將來各場地可以各取所需，開發文化、科技及表演。
雖然銀娛的創辦人呂志和已離世，呂耀東稱，集團有400名管理團隊支持，加上家族成員分工合作、保持和諧，可讓他們同舟共濟，專注投入精神於企業發展上，因此預期集團未來的前景會如過往一樣好。
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