豐盛生活服務（0331）今日公布中期業績顯示，各項業務未完成在手合約價值約146.55億元。首席財務官兼公司秘書陳祖偉今午會見傳媒時表示，該等合約足夠集團未來一年半營運所需。在該等合約中，來自新世界發展（0017）的合約只佔約一成，未有集中風險。加上他們承接合約時，多以招定包銷商形式承接，並且可與業主直接溝通，加上他們的工料測量部門跟進及採取措施，因此就算業主或大判建築商出現問題，他們面對的風險及應收賬風險並不大。
至於集團旗下新域保險的一般保險經紀業務，亦有建築公司客戶。執行董事李國邦指，就算建築業不時出現事故及經營困難，投購保險費用或因此提高，但是他們作為服務供應商，亦可以因應客戶進行風險管理的需要，在投購保險時，供客戶作適當資源調配，亦可以合理成本取得所需保障，因此來自該等客戶的生意仍然得以保持。
該集團在過去半年參與投標或落標共約226.35億元，陳祖偉稱，中標率超過兩成，中標合約值約43.49億元。他不諱言，入標時所定毛利率或不及過往，如要提高或影響中標率，但是他們多數在中標後，透過工料測量部門跟進，做好合理索償及文件紀錄，爭取毛利率達到合理水平。同時他們透過多個部門的交叉銷售，提升營運效率同時兼做好服務品質，均有助營運得到改善。目前在物管部門約300份合約中，已有三分一兼用他們的清潔服務，約40份兼用保安服務。當中個別客戶已用了他們四項服務。他預期將來更多交叉銷售。
李國邦進一步補充，集團會繼續物色收購。當中在完成收購北京的全國保險代理業務後，還進一步部署在大灣區發展。另已經成立子公司，在內地跟進新技術、新科技，當中如引人節能燈到後樓梯、停車場使用，便是一例。在整個集團內，亦已經運用10套不同科技供營運所需，改善營運。現時該集團的股息派發率達四成，他們由於手持現金充裕，加上又有銀行額度支持，因此會繼續維持現有派息政策。
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