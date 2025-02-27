玖龍紙業（2689）公布，截至2024年底的中期多賺60.6%至4.7億元人民幣（下同），每股基本盈利按年增66.7%至0.1元﹔維持不派中期息。
玖紙期內收入按年增9.3%至334.65億元，由於銷量增加約14.0%及平均售價下跌約4.1%的抵銷影響所致。毛利按年增18.1%至31.94億元，毛利率則按年增0.7個百分點至9.5%，主要因原料成本跌幅遠高於及快於產品售價的跌幅。
同期銷售及市場推廣成本按年約12.0%至12.45億元，主要由於所覆蓋地區有所擴大及為促進銷售及市場推廣以配合在廣西壯族自治區北海市推出新紙機及漿品生產線而產生的成本所致。銷售及分銷成本總額佔本集團收入的百分比由去年同期的3.6%上升至本期間的約3.7%。
至於財務費用淨額按年增27.8%至7.72億元，財務費用增加乃主要由於貸款總額由上財年同期的610.26億元，增加至683.19億元，以配合於湖北省荊州市及廣西壯族自治區北海市的擴產項目，於本期間為木漿及紙產品貢獻新產能所致。
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