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道指跌193點 伙標指見1個月低 納指3個月低 債息短跌長升

美國2年期債息跌至4個月低，10年期息回升。美2年期10年期債息差擴闊，美3個月10年期債息第三日倒掛，倒掛收窄。金龍指數下跌。美股下跌，道指、標指見1個月低，納指見3個月低。

美股向下，英偉達財報不夠亮眼重挫8.5%，並且投資者擔憂關稅衝擊。特朗普宣布對加拿大、墨西哥關稅3月4日起生效，對中國商品再加徵10%關稅，人民幣兌美元應聲大跌，離岸人民幣曾貶值至7.3026元，是2月13日7.314元後最弱。美國第四季度GDP增長穩健，關鍵通脹率指標上修至2.7%。聯儲局官員暗示將維持利率不變。美國科技巨頭呼籲特朗普政府調整晶片出口管制以免盟友投奔中國。歐盟據悉醞釀冷戰以來最大規模防禦計劃，擬分三領域釋放數千億歐元軍費。

道瓊斯工業平均指數收跌193點，跌幅0.45%，報43239點。標普500指數收跌94點，跌幅1.59%，報5861點。納斯達克綜合指數收跌530點，或2.79%，報18544點。

Salesforce跌4.04%，報294.9美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累76點，而Travelers升2.39%，報254.79元，貢獻道指36點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報237.3元，跌1.27%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報168.5元，跌2.44%，亞馬遜(美：AMZN)收市報208.74元，跌2.61%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報658.24元，跌2.29%，英偉達(美：NVDA)收市報120.15元，跌8.47%，微軟(美：MSFT)收市報392.53元，跌1.8%，Tesla (美：TSLA)收市報281.95元，跌3.04%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.46%，報557點。德國DAX指數收跌1.07%，報22550點；法國CAC 40指數跌0.51%，報8102點；英國富時100指數收漲0.29%，報8756點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.94%，報7812點。

美國2年期債息曾跌最多0.6%，低見4.047厘，是2024年10月25日4.0316厘後最低。收市報4.0511厘，是2024年10月22日後收市新低，當日報4.0324厘。連跌5日，累計跌0.2189厘，對上一次連跌5日是2024年6月4日。

美國10年期債息曾升最多1.3%，是2月18日後最大升幅，當日升幅為1.83%。高見4.3116厘，是2月26日4.3366厘後最高。收市報4.2599厘，是2月25日後收市新高，當日報4.2945厘。

美2年期10年期債息差曾擴闊至21.725基點，是2月25日23.133基點後最高。收市報20.473基點，是2月24日後收市新高，當日報22.35基點。

美3個月10年期債息差曾收窄至0.353基點，是2月26日3.463基點後最窄。收市報4.359基點，是2月25日後收市最窄，當日報0.487基點。

金龍指數曾跌最多2.07%，是2月24日後最大跌幅，當日跌幅為6.28%。低見7723.49點，是2月25日7530.05點後最低。收市報7812.76點，是2月25日後收市新低，當日報7608.26點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.48%，低見43224.53點，是1月16日43081.75點後最低。收市報43239.5點，是1月16日後收市新低，當日報43153.13點。連跌2日，累計跌381.66點，對上一次連跌2日是2月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月21日。

標指曾跌最多1.63%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.78%。低見5858.78點，是1月14日5805.42點後最低。收市報5861.57點，是1月14日後收市新低，當日報5842.91點。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2024年4月19日。

納指曾跌最多2.83%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.76%。低見18535.22點，是2024年11月5日18250.71點後最低。收市報18544.42點，是2024年11月5日後收市新低，當日報18439.17點。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2022年9月27日。

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