個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.04%，折合報492.01元；阿里巴巴（9988）跌1.81%，折合報132.73元；美團（3690）跌2.2%，折合報168.86元；匯控（0005）跌0.08%，折合報90.5元；建行（0939）跌1.27%，折合報6.61元。

道期現升0.05%；標期現升0.17%；納期現升0.33%。日本東證指數現跌1.12%；韓國KOSPI指數現跌1.75%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.88%。

VIX指數隔晚升10.62%或2.03點，報21.13點。

紐油現跌0.29%或0.2美元，報70.14美元；布油現升2.08%或1.51美元，報74.04美元；金價現升0.07%或2.27美元，報2879.79美元；LME 銅期貨隔晚跌0.74%或70.5美元，報9389.5美元。比特幣現升0.13%或109.92美元，報84395.1美元；美國10年期債息現跌0.49%或0.0209厘，報4.239厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日布業績，包括，新世界發展（0017）、信義玻璃（0868）、信義光能（0968）、信義能源（3868）、中興通訊（0763）、華置（0127）、法拉帝（9638）、太平洋航運（2343）等。

玖紙（2689）中期多賺六成，不派中期息。

豐盛生活服務（0331）：新世界只佔未完成合約一成未構成風險，擬物色具協同購併項目。

銀娛（0027）：第四期傍空地可發展主題樂園及非博彩， 對泰國市場發展樂觀。

易鑫（2858）去年多賺46%，末期息連特息共派13仙。

世華（0685）上季錄虧損220.7萬美元。

港交所（0388）陳翊庭：每手股數改革將適時諮詢。

建滔積層板（1888）盈喜，料去年多賺43%。

萬華媒體（0426）上季虧損584.9萬元。

The Capital Group增持看準科技（2076）至5%以上。

新地（0016）中期少賺17%，核心純利增17%，中期息0.95元。

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