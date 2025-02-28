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高鑫零售：主席、非執董變更 另就供應商發票計提5800萬人幣準備金

阿里（9988）早前宣布出售高鑫零售（6808），高鑫零售今公布指，買賣協議交割已完成，要約人須按例作出強制性無條件現金要約，綜合文件將寄發。3名非執董因完成交割而辭任，並委任3名非執董。另外，昨晚公布，有供應商發票被調查，將計提5800萬元人民幣稅務支出準備金。

秦躍紅、韓鎏辭任非執行董事，黃明端辭任董事會主席一職，將辭任非執董。公司指，辭職乃由於公司於買賣協議交割後控制權有變，以及離任董事希望專注於個人事務及其他業務活動。各離任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東、聯交所或其他監管機構垂注。

華裕能將獲委任為公司董事會主席、非執行董事。王冠男、梅夢雪將委任為非執行董事。

公司指，最近接獲有關當局通知，正對某獨立供應商進行調查。該供應商就其向集團若干子公司開具的增值稅發票的行為而被調查。據董事所知，集團並非該調查的對象。在接獲該調查通知後，已尋求法律顧問及稅務顧問的意見，並就集團與該供應商的所有交易進行了稅務合規自查，以評估集團可能受到該調查結果的影響程度。

公司指，由於公司的若干子公司為相關增值稅發票的接收方，若該供應商本身調查結果為負面，可能導致其對公司開具的相關增值稅發票不被認可，進而使集團需承擔額外稅款支付及對應滯納金的責任。基於審慎原則並經過初步評估，公司預期將在截至3月底止年度的綜合財務報表中計提約人民幣5800萬稅務支出準備金，但無法保證最終需支付的稅款金額將與估計一致。

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