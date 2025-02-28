秦躍紅、韓鎏辭任非執行董事，黃明端辭任董事會主席一職，將辭任非執董。公司指，辭職乃由於公司於買賣協議交割後控制權有變，以及離任董事希望專注於個人事務及其他業務活動。各離任董事已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請股東、聯交所或其他監管機構垂注。

華裕能將獲委任為公司董事會主席、非執行董事。王冠男、梅夢雪將委任為非執行董事。

公司指，最近接獲有關當局通知，正對某獨立供應商進行調查。該供應商就其向集團若干子公司開具的增值稅發票的行為而被調查。據董事所知，集團並非該調查的對象。在接獲該調查通知後，已尋求法律顧問及稅務顧問的意見，並就集團與該供應商的所有交易進行了稅務合規自查，以評估集團可能受到該調查結果的影響程度。

公司指，由於公司的若干子公司為相關增值稅發票的接收方，若該供應商本身調查結果為負面，可能導致其對公司開具的相關增值稅發票不被認可，進而使集團需承擔額外稅款支付及對應滯納金的責任。基於審慎原則並經過初步評估，公司預期將在截至3月底止年度的綜合財務報表中計提約人民幣5800萬稅務支出準備金，但無法保證最終需支付的稅款金額將與估計一致。

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