恒指今早低開102點或0.44%，報23616點，大市成交金額39億元；國指今早低開21點或0.26%，報8712點。恒生科技指數開市報5862點，跌0.31%。上升股份比例為6.55%，下跌為9.64%，無升跌為83.79%。