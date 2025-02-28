恒指今早低開102點或0.44%，報23616點，大市成交金額39億元；國指今早低開21點或0.26%，報8712點。恒生科技指數開市報5862點，跌0.31%。上升股份比例為6.55%，下跌為9.64%，無升跌為83.79%。
藍籌10隻升，57隻下跌，16隻無升跌。小米（1810）升4.99%，報55.75元，是升幅最大的藍籌，理想（2015）跌2.82%，報124.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，20隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小米（1810）開市報55.75元，升4.99%；跌幅最大的是理想（2015）開市報124.2元，跌2.82%。
恒指續高於10天線(23209.02點)。科指續高於10天線(5735.6點)。
高鑫零售（6808）：主席、非執董變更 另就供應商發票計提5800萬人幣準備金。開市報1.9元，跌1.04%。
多間公司最快今日布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）開市報4.79元，升0.21%。
信義玻璃（0868）開市報7.83元，升0.13%。
信義光能（0968）開市報3.56元，跌1.11%。
信義能源（3868）開市報0.85元，升1.19%。
中興通訊（0763）開市報31.8元，跌0.31%。
華置（0127）無成交，報1.17元。
法拉帝（9638）無成交，報23.65元。
太平洋航運（2343）開市報1.65元，無升跌。
玖紙（2689）中期多賺六成，不派中期息。開市報3.48元，升1.16%。
豐盛生活服務（0331）：新世界只佔未完成合約一成未構成風險，擬物色具協同購併項目。開市報5.72元，升1.24%。
銀娛（0027）：第四期傍空地可發展主題樂園及非博彩， 對泰國市場發展樂觀。開市報31.3元，無升跌。
易鑫（2858）去年多賺46%，末期息連特息共派13仙。創52周高，見1.49元，開市報1.49元，升14.62%。
世華（0685）上季錄虧損220.7萬美元。無成交，報0.198元。
港交所（0388）陳翊庭：每手股數改革將適時諮詢。開市報356.8元，跌2.25%。
建滔積層板（1888）盈喜，料去年多賺43%。開市報9.72元，跌1.32%。
萬華媒體（0426）上季虧損584.9萬元。無成交，報0.053元。
The Capital Group增持看準科技（2076）至5%以上。無成交，報61.35元。
新地（0016）中期少賺17%，核心純利增17%，中期息0.95元。開市報74.05元，跌1.2%。
破頂股包括，巨子生物（2367）創上市新高，見64.1元，開市報64.1元，升0.55%；古茗（1364）創上市新高，見12.54元，開市報12.54元，升1.13%；匯彩控股（1180）創52周高，見1.98元，開市報1.98元，升4.76%；易鑫集團（2858）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，升14.62%；百濟神州（6160）創52周高，見170元，開市報170元，升5.2%。
創52周低，包括，MONGOL MINING（0975）低見6元，開市報6元，跌1.96%。
異動股
上升異動股，包括，宇華教育（6169）開市報0.475元，升28.38%；賓仕國際（1705）開市報0.39元，升14.71%；易鑫集團（2858）創52周高，見1.49元，開市報1.49元，升14.62%；中國金石（1380）開市報0.159元，升10.42%；高山企業（0616）開市報0.155元，升8.39%；東光化工（1702）開市報1.58元，升8.22%；千百度（1028）開市報0.23元，升6.98%；奈雪的茶（2150）開市報2.29元，升6.51%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報5.285元，升6%；INTL GENIUS（0033）開市報4.3元，升5.91%。
下跌異動股，包括，艾美疫苗（6660）開市報5.88元，跌6.07%；天能動力（0819）開市報7.87元，跌5.41%；德昌電機控股（0179）開市報16.5元，跌5.06%；億華通（2402）開市報26.55元，跌4.32%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報37.05元，跌4.26%；聯易融科技－Ｗ（9959）開市報1.8元，跌4.26%；再鼎醫藥（9688）開市報27.6元，跌4.17%；來凱醫藥－Ｂ（2105）開市報12.38元，跌3.88%；鴻騰（6088）開市報3.25元，跌3.85%；中國天化工（0362）平上市低位0.027元，開市報0.027元，跌3.57%。
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