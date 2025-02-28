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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 總結餘續增

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌2.14點子至3.96018%，是2月25日後最低，當日報3.93827%。對上一次連跌2日是2月11日，當日拆息報3.7469%。

港元現報7.7774元升值1點子，曾貶值最多4點子，報7.7779元，亦曾升值最多21點子，報7.7754元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升39.02點子至3.77202%，是2月21日後最高；1星期HIBOR跌15.33點子至3.86202%，是2月17日後最低；2星期HIBOR跌6.33點子至3.9175%，是2月25日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.01351%，是2月26日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.06494%，是2月27日後最低；12個月期HIBOR升1.88點子至4.13696%，是1月9日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增16.27億元，至總數19715.76億元，是2月21日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增14.6億元，至總數6071.15億元，是2月24日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.2億元，至總數132.8億元，是2024年12月9日後最低。收市總結餘為446.9億元，較再上一日增0.16億元，總結餘是2月25日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.71億元，至總數13064.91億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減25.13億元，至總數12046.11億元，是2月18日後最低。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續第7日有變動，增0.16億元。

美匯美息

美元指數現報107.354升值0.11點或0.1%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32268%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.3267%，終止連續2日擴闊，利差是2025年2月24日後最窄，當日差距為-0.2634%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2025年2月21日，當日利差報-0.2598%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌0.2點子至1.865%，是2月25日後最低；1星期Shibor跌14.7點子至2.093%，是2月24日後最低；2星期Shibor跌8.6點子至2.273%，是2月26日後最低；1個月期Shibor升2.1點子至1.868%，是2024年7月22日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升3.1點子至1.946%，是2024年7月19日後最高；6個月期Shibor升3.1點子至1.946%，是2024年7月19日後最高；1年期Shibor升2.4點子至1.944%，是2024年10月31日後最高。

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